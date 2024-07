Veter, plohe in vročina: kdaj se bo zjasnilo?

Zvečer bo večinoma jasno. Ponoči se bo oblačnost postopno spet nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo delno jasno, več oblačnosti bo v severozahodnih krajih. Popoldne in zvečer ni izključena kakšna nevihta, za katere je večja verjetnost v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v severozahodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija.

Veter in nevihte

Obeti: V ponedeljek bo delno sončno in vroče. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. V torek čez dan se bo zjasnilo, še nekoliko bolj vroče bo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega se je pomaknilo nad vzhodno Evropo in Balkan. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo, pred njo z jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka zelo topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v nedeljo bo prevladovalo deloma jasno in vroče vreme. V Alpah, kjer bo nekaj več oblačnosti, bodo popoldne in zvečer možne posamezne plohe in nevihte.