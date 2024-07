Znani ameriški igralec vpleten v pretep, ki ga je ujela tudi kamera (VIDEO)

Zelo znani ameriški filmski igralec Danny Trejo je bil, kot poroča Fox 11, 4. julija, na dan neodvisnosti, na paradi v okrožju Los Angelesa udeležen v pretepu.

Kot so sporočili iz omenjene televizijske hiše, je Treja, ki je bil častni gost na paradi, med vožnjo z avtomobilom zadel vodni balon, nekoliko kasneje pa je zavrelo. Na posnetku je videti, da je Trejo po tem, ko ga je zadel vodni balon, prišel do množice ljudi, tam pa se je zgodil pretep. Zaradi pretepa je igralec v nekem trenutku pristal tudi na tleh.

Oseba, ki je videla in posnela pretep, je dejala, da ni bilo videti, da bi bil igralec telesno poškodovan.

Kot so dejali v prispevku, je bil v pretepu udeležen tudi Trejov najboljši prijatelj Mario. Ta jo je očitno odnesel slabše, saj je videti, da je bil močno okrvavljen.

Video tudi razkriva, da je bil proti znanemu igralcu takrat, ko je bil že v množici, vržen še en vodni balon. Videti pa je tudi, da je igralec v nekem trenutku zagrabil tudi stol, ki je bil v njegovi neposredni bližini in šel z njim v napad.

Kot je razumeti očividca, Danny ni šel v množico z namenom, da bi prišlo do pretepa. »Opravičujem se Dannyju, vem, da si dober moški, si skromen moški in hvala ti, da si si vzel čas in prišel na našo parado za dan neodvisnosti in opravičujem se ti v imenu naše skupnosti. Radi te imamo, cenimo te in se ti zahvaljujemo,« je še povedal moški, ki je bil priča dogodku.