Južnokorejka je kraljica varčnosti

TARNATE, da si s plačo nikoli ne boste mogli ničesar privoščiti, ker ne morete ničesar prihraniti? Korejko Ji-Hyeon Kwak bi vaša trditev verjetno spravila v smeh. Komaj 25-letna državljanka Južne Koreje je mojstrica varčevanja, v pičlih štirih letih pa ji je uspelo s povprečno plačo približno 1500 evrov prihraniti skoraj 69.000 evrov (100 milijonov wonov). To je bilo dovolj, da ji je uspelo doseči želeni cilj; država ji je dodelila hišo, ki bo z leti odplačevanja postala njena. Stanovanjska politika v njeni domovini na ta način pomaga državljanom priti do lastne nepremičnine, vendar pa večini uspe dati na stran tako veliko vsoto šele, ko so že v zrelih letih. Mojstrica varčevanja se je potem, ko ji je uspel neverjetni varčevalni podvig, znašla v središču medijske pozornosti in jo s pridom izkoristila: na spletu je začela objavljati nasvete za varčevanje. Samo na portalu youtube ima 20.000 sledilcev.

Pri 19 se je zaradi družinske situacije odselila od doma.

Kwakova je začela varčevati, ko je bila stara 19 let, saj se je zaradi neprijetne družinske situacije želela čim prej odseliti od doma. Da ji je uspelo prihraniti večji del plače, je zbirala vse mogoče kupone za popuste, kar ji je omogočilo, da je živila kupovala skoraj zastonj. Včasih je za hrano na mesec porabila le okrog 6 evrov, pri tem pa se ni prehranjevala le z instantnimi juhami, kot bi morda pričakovali, ampak je uživala uravnotežene obroke. Denar za prevoz je prihranila tako, da je dve uri na dan raje hodila, kot da bi uporabila javna prevozna sredstva, veliko denarja pa ji je ostalo na varčevalnem računu tudi zaradi ustekleničene vode. Ni je hotela kupovati, ampak je raje prevrela tisto iz pipe. Kadar je ustekleničeno vodo dobila na kak kupon, jo je takoj prodala naprej na spletu. Življenje, ki ga živi Kwakova, pač ni primerno za vsakogar, in nekateri spletni sledilci ji očitajo, da životari, namesto da bi živela. Vendar pa je varčevanje postalo nekakšna strast, ki ji, kot kaže, poleg denarja prinaša tudi veselje.