Je to dokaz, da so Trumpu ukradli volitve? Ženska opazila sumljivi kombi (VIDEO)

Voditelj v etru objavil seznam mrtvih, ki so glasovali za Bidna

Pensilvanski poštar priznal lažno prijavo volilnih prevar

V ZDA še čakajo na priznanje poraza predsednikana predsedniških volitvah, potem ko je novoizvoljeni predsednikv soboto že opravil zmagoviti govor. Medtem ko Trump napoveduje nove tožbe, bo Biden poskušal začeti tranzicijo, pri čemer namerava že danes imenovati posebno delovno skupino za boj proti pandemiji.Trumpovi podporniki želijo vseskozi dokazati, da je šlo za volilno prevaro z nezakonitimi glasovnicami, ki naj bi bile oddane na pošto po datumu volitev, česar pa državni zakon ne dopušča. Televizijska mreža Fox News, kjer voditelji ponavljajo predsednikove trditve o volilni prevari, so tokrat objavili »ekskluzivni intervju« z neznano žensko, ki je delala na volišču v Nevadi. V intervjuju so ji zakrili obraz in spremenili glas.Ženska je voditeljici povedala, da je med odmorom v bližini volilne komisije, kjer so se preštevali glasovi, zasledila sumljiv predvolilni Bidnov kombi. Tam naj bi po njenih besedah videla, kako se odpirajo bele kuverte, ko pa je stopila bliže, je prepoznala, da gre za volilne lističe. »Ko sem se približala, sem pomislila: 'To so volilni lističi.' Mimo sem se sprehodila štirikrat, petkrat. Ko sem šla zadnjič mimo, so v kuverte zlagali volilne lističe. Zložili so jih v belo in roza kuverto,« je povedala.Ko je ugotovila, da se v ozadju po njenem mnenju dogajajo nepravilnosti, so delavci okoli kombija ustvarili človeški zid, ki je skril pogled na dogajanje ob kombiju. Novinarki je še zaupala, da se je pri tem ustrašila. Povedala je, da takrat ni opozorila na nepravilnost, ker nihče od zaposlenih ni pooblaščen in se ne sme pogovarjati z nikomer zunaj volilnega središča.Pred nastopom v Fox Newsu je pod prisego pričala v Trumpovem predvolilnem štabu, kjer so se odločili, da bodo vložili tožbo zaradi prevare z lističi, so sporočili Trumpovi odvetniki.Voditelj Fox Newsa je v svoji oddaji objavil seznam 25 ljudi z imenom in s priimkom, za katere je trdil, da so pokojni, a so »glasovali« na predsedniških volitvah 3. novembra. Dejal je, da so oni »najverjetneje volili Bidna«, in dodal, da to samo dokazuje »da se res ne more vedeti, kdo vse je glasoval«.V vodo pa je že padla ena od obtožb kampanje predsednika Trumpa o volilnih prevarah. Poštar iz Pensilvanije, ki je trdil, da je šef pošte v Erieju poštarjem ukazal, naj na glasovnice, ki so bile poslane po volitvah 3. novembra, dajo zgodnejši datum, je že v nedeljo priznal, da se je zlagal, so poročali ameriški mediji. Tudi Hopkinsova obtožba je dobila glavno vlogo na televiziji Fox News in v drugih konservativnih medijih, ki poročajo o Trumpovih obtožbah o volilnih prevarah, za katere do zdaj niso podali še nobenega kredibilnega dokaza, poročajo številni ameriški mediji.