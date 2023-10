Je Putin umrl? Tako pravijo v Kremlju

Kanal Telegrama General Svr, ki že mesece trdi, da ima ruski predsednik Vladimir Putin raka in je neozdravljivo bolan, je objavil, da je Putin umrl v svoji palači v Valdaju, severno od Moskve.

Na objavljene informacije so se odzvali v Kremlju. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je za državni medij RIA Novosti dejal, da je bila objava Telegrama »absurdna šala«.

Peskov: To povzroča posmeh v Kremlju

»Takšne objave spadajo v kategorijo lažnih novic, o katerih številni mediji vztrajno pišejo in razpravljajo. To povzroča posmeh v Kremlju,« je za RIA Novosti povedal Peskov.

Peskov je na začetku tega tedna zanikal obtožbe, da je Putin doživel srčni infarkt, in se odzval tudi na poročila, da je ruski predsednik za nekatere dogodke uporabljal dvojnika.

Objava na kanalu Telegram: Putin je umrl, v Rusiji trenutno poteka poskus državnega udara

Profil generala Svr na Telegramu je objavil, da je Putin mrtev in da je trenutno v Rusiji poskus državnega udara.

»Ruski predsednik Vladimir Putin je nocoj umrl v svoji rezidenci v Valdaju. Ob 20.42 po moskovskem času so zdravniki prekinili oživljanje in razglasili smrt. Zdaj so zdravniki blokirani v sobi s Putinovim truplom, ki ga zadržujejo člani predsedniške varnostne službe po osebnem ukazu Dmitrija Kočneva (direktor Zvezne stražarske službe), ki prejema navodila od sekretarja Varnostnega sveta Ruske federacije Nikolaja Platonoviča Patruševa. Varovanje predsednikovega dvojnika je bilo okrepljeno. Aktivna pogajanja potekajo. Vsak poskus predstavitve dvojnika kot Putina po njegovi smrti je državni udar,« so zapisali na Telegramu, poroča index.hr.

Preberite še: