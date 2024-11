Je ministrstvo prikrilo smrt otroka v rehabilitacijskem centru? »Na to opozarjamo že leta«

Hrvaško pretrese tragičen dogodek, saj so mediji razkrili, da naj bi ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko javnosti zamolčalo, da je 27. septembra zvečer v centru za rehabilitacijo na Reki umrl mladoletnik.

Iz uradne dokumentacije, v katero je imela vpogled Nacional, izhaja, da je bila otrokova smrt najverjetneje posledica hudih spodrsljajev na vseh ravneh, od vodstva reškega rehabilitacijskega centra do ministrstva, ki se, sodeč po trditvah vodstva rehabilitacijskega centra, ni odzvalo na opozorila, da jim kronično primanjkuje zaposlenih in tehničnih sredstev za ustrezno oskrbo stanovalcev.

Direktorica centra Iva Letina je v ponedeljek že odstopila. »Sistem, ki je tako pomanjkljiv in v katerem en zaposleni dela na treh delovnih mestih, so možne vse napake in opustitve. Na to opozarjamo že leta in ministrstvo mora prevzeti del odgovornosti,« je dejala predsednica sindikata socialnovarstvenih delavcev Jadranka Dimić.

Manjkajo socialni delavci, psihologi, logopedi, defektologi pa tudi zdravstveni delavci – od medicinskih sester do negovalcev, je še dodala ob tragediji.