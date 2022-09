Janša čez mejo pošilja čestitke, nekdanji slovenski poslanec: Klapa niti ne ve, za kaj gre

Na parlamentarnih volitvah v Italiji je po izidih vzporednih volitev, ki jih objavljajo italijanski mediji, zmagal desni pol, v katerem so postfašistični Bratje Italije, desna Liga in desnosredinska stranka Naprej Italija. Največ glasov so dobili Bratje Italije, njihova vodja Giorgia Meloni bi tako lahko postala nova premierka.

Levi Blok, v katerem je poleg Demokratske stranke še nekaj manjših levih strank, naj bi dobil od 25,5 do 29,5 odstotka glasov.

Volitve v Italiji so deležne velike pozornosti v Evropi, zmaga desnice in imenovanje Melonijeve na položaj premierke utegne obrniti Italijo v smer, ki jo zastopa madžarski premier Viktor Orban.V senatu naj bi imela desnica 115 sedežev, desna sredina 44, Gibanje pet zvezd 24, sredinski stranki pa deset.

Vodja največje slovenske opozicijske stranke Janez Janša je Melonijevi prek twitterja že čestital.

Na to se je oglasil nekdanji poslanec in minister nekdanje Stranke Alenke Bratušek.

Manj jih bo

To so bile prve volitve po reformi, s katero se je za tretjino zmanjšalo število članov obeh domov parlamenta. Poslancev ne bo več 630 kot doslej, ampak le 400, senatorjev pa bo 200 namesto dosedanjih 315.

Desnica naj bi imela v spodnjem domu parlamenta med 227 in 257 sedežev, leva sredina med 78 in 98, Gibanje pet zvezd med 36 in 56, sredinski stranki Akcija in Živa Italija pa med 15 in 25, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vodja Bratov Italije sicer ne zagovarja več izstopa Italije z območja evra kot v preteklosti, trdi pa, da mora Rim bolje zavarovati svoje nacionalne interese v okviru EU.

Melonijeva, ki je kandidirala z geslom Bog, domovina, družina, pravi, da je za njeno stranko fašizem preteklost, in se predstavlja kot konservativka, a temu številni ne verjamejo.