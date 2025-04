Nova študija: hujšanje lahko uničuje vaše kosti, razen če upoštevate to pravilo

Zdravstvene ustanove že dolgo poudarjajo, da zdrava telesna teža pomembno zmanjšuje tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in visok krvni tlak.

Vendar nova dognanja razkrivajo temno plat hujšanja. Če prehrana vsebuje premalo kalorij, telo ne prejme dovolj hranil, to pa ogroža vitalne funkcije in dolgoročno zdravje. Še huje, izgubljate ne le maščobo, temveč tudi kostno maso.

To je posebej nevarno za starejše odrasle, saj zmanjšanje kostne gostote povečuje tveganje za osteoporozo in zlome. A zdaj obstaja rešitev, ki lahko spremeni način, kako hujšamo in kako dolgo ostanemo zdravi.

Prebojna študija postavlja nova pravila zdravega staranja

Aprila 2025 je bila v prestižni reviji JAMA Network Open objavljena študija, ki je pretresla strokovno javnost. Raziskovalci iz Španije so analizirali podatke 924 ljudi, starih med 55 in 75 let, z odvečno telesno težo in metaboličnim sindromom. Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini.

Ena je sledila ohlapni mediteranski dieti brez omejitve kalorij, druga pa natančno strukturiranemu prehranskemu načrtu s 30-odstotnim kaloričnim primanjkljajem in redno telesno vadbo.

Po treh letih so raziskovalci zabeležili osupljivo ugotovitev. Ženske v intervencijski skupini so ohranile bistveno več kostne mase v ledvenem delu hrbtenice kot tiste v kontrolni skupini. Gre za ključno območje, ki je eno najpogosteje prizadetih pri osteoporozi.

Moški niso izvzeti, le redkeje prepoznajo nevarnost

Čeprav je bil učinek najbolj izrazit pri ženskah, znanstveniki opozarjajo, da moški prav tako niso imuni. Osteoporoza je pri njih pogosto spregledana in diagnosticirana prepozno. Statistika ne laže. Eden od štirih moških po 50. letu bo utrpel zlom zaradi zmanjšane kostne gostote.

Razlika je le v tem, da se pri moških izguba kostne mase razvija tiho in postopno. Ko pride do zloma, je že prepozno. Prav zato so ugotovitve raziskave izjemno pomembne za moške, ki želijo ohraniti zdravje, gibljivost in vitalnost tudi v pozni starosti.

Recept za močne kosti in zdravo staranje

Mediteranska dieta, bogata z zelenjavo, sadjem, oreščki, stročnicami, olivnim oljem in ribami, zagotavlja ključna hranila, ki krepijo kosti in mišice. Grški jogurt je eden od zvezdnikov te prehrane, saj poleg probiotikov vsebuje beljakovine, kalcij, vitamin D in magnezij.

Vadba ima pri ohranjanju kostne gostote odločilno vlogo. Vadba za moč dvakrat tedensko, vsakodnevna hoja, vaje za ravnotežje in gibljivost ne le krepijo skelet, temveč tudi preprečujejo padce, ki so najpogostejši vzrok zlomov v starosti.

Zdravniki opozarjajo, da zelo nizkokalorične diete niso primerne za večino ljudi, saj ne zadostijo prehranskim potrebam. Priporočena spodnja meja energijskega vnosa je 1500 kalorij na dan. Ključno je, da se ne osredotočamo zgolj na številko na tehtnici, temveč na celostno zdravje, vključno s počutjem, krvnim tlakom, ravnijo holesterola in krvnega sladkorja.

Ne igrajte se z zdravjem, hujšajte pametno in zaščitite svoje kosti

Študija jasno dokazuje, da hujšanje ni nujno škodljivo za kosti, če ga izvajamo premišljeno. Kombinacija mediteranske prehrane z zmernim energijskim primanjkljajem in redne telesne aktivnosti lahko pomembno upočasni izgubo kostne mase pri starejših ljudeh z odvečno težo. Še posebno to velja za ženske, vendar ima lahko pozitivne učinke tudi pri moških.

Če želite varno in učinkovito spremeniti svoj življenjski slog, poiščite pomoč strokovnjakov. Registrirani dietetiki, osebni trenerji, fizioterapevti ali psihologi za zdravje vam lahko pomagajo pri načrtovanju sprememb. Nikoli ni prezgodaj in nikoli prepozno, da začnete krepiti svoje telo in kosti.