V Nemčiji zmagoviti krščanski demokrati, tudi na drugem mestu skrajni desničarji

Na današnjih evropskih volitvah v Nemčiji so glede na izide vzporednih volitev, objavljene po zaprtju volišč, zmagali opozicijski krščanski demokrati (CDU) s 23,5 odstotka glasov, na drugem mestu je skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) s 16,5-odstotno podporo, na tretjem pa socialdemokrati (SPD) kanclerja Olafa Scholza s 14 odstotki.

CDU ima skupaj s sestrsko CSU, ki je glede na vzporedne volitve dobila šest odstotkov glasov, skupaj 29,5 odstotka glasov.

Na četrtem mestu so Zeleni, ki so v vladni koaliciji s socialdemokrati in liberalci, z 12 odstotki glasov. Liberalci (FDP) so dobili pet odstotkov glasov, kažejo vzporedne volitve.

Levo populistično zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW), ki je bilo ustanovljeno januarja, je na prvih volitvah doseglo 5,5 odstotka glasov.

SPD je primerjavi s parlamentarnimi volitvami leta 2021 izgubila več kot deset odstotnih točk podpore. AfD pa je tokrat zabeležila visoko podporo kljub škandalom, ki so stranko pretresali v zadnjem času.

Nemčija ima v Evropskem parlamentu 96 od skupno 720 sedežev. Volilno pravico ima 60,9 milijona Nemcev, med njimi prvič letos tudi vsi, ki so dopolnili 16 let.