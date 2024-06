Slovenija žaluje, umrl pionir LGBT gibanja pri nas

V 73. letu je umrl psiholog, humanist, publicist, prevajalec in LGBT aktivist Bogdan Lešnik, ki je bil pred upokojitvijo med letoma 2007 in 2011 dekan fakultete za socialno delo. Bil je znan po ostrih analizah družbe in politike, zdravem cinizmu ter predanosti različnim projektom, so ob vesti o smrti zapisali na omenjeni fakulteti.

Bogdan Lešnik "je bil pronicljiv sogovornik, čarovnik iskanja redkih besed in neusmiljen lektor naših besedil; kot pisec in prevajalec je bil do sebe strog in nikoli dovolj zadovoljen s svojimi besedili, ki jih je pilil do perfekcionizma", so v zapisu ob smrti poudarili njegovi nekdanji sodelavci na ljubljanski fakulteti za socialno delo.

Po njihovi navedbah je bil "do današnje hiperznanstvene produkcije seveda vzvišen; bil je intelektualec v najbolj žlahtnem pomenu besede. Bil je dekan, ki je v težkih časih znal umiriti žogico in strasti ter povezati kolektiv. Zaslužen je za vzpostavitev študija socialnega dela skupaj z našimi kolegicami na Univerzi v Kolombu,"

Bil je pionir gibanja LGBT v Sloveniji

Kot so še poudarili, je povezoval in združeval več svetov. Bil je visokošolski učitelj na fakulteti za socialno delo in dolgoletni urednik revije Socialno delo, na fakulteti za podiplomski humanistični študij – Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) je vzpostavil in deset let vodil podiplomski program antropologije vsakdanjega življenja, premikal je meje na področjih psihoanalitične psihoterapije in skupinske analize.

Bil je tudi pionir gibanja LGBT v Sloveniji, na njegov rojstni dan, 23. aprila, je leta 1984 potekal prvi festival Magnus – homoseksualnost in kultura, ki velja za prelomni dogodek v gibanju LGBT v Sloveniji, so še spomnili na fakulteti.

Po profesiji je bil psiholog. Diplomiral je leta 1981 iz psihologije z nalogo O subjektu v psihoanalizi Jacquesa Lacana pod mentorstvom Janeka Muska, magistriral pa pod mentorstvom Rastka Močnika z nalogo Blaznost na Kranjskem XVIII. in XIX. stoletja. V doktorski disertaciji se je posvetil psihoanalitični kritiki psihoterapije.

Bil je predsednik Psihoanalitičnega društva Slovenije. Podpisal se je pod več avtorskih del in prevodov. Med drugim je avtor knjige Subjekt v analizi (1997) in vrste študij, denimo k prevodu Freudove Interpretacije sanj in delu Melanie Klein Zavist in hvaležnost.