Legendarni glasbenik pri nas praznoval obletnico poroke (FOTO)

Glasbenik Željko Bebek že vrsto let navdušuje poslušalke in poslušalce z našega prostora. Lani je praznoval 50-letnico glasbene kariere, skoraj polovico tega časa pa je poročen z Ružico Bebek. Par je te dni praznoval 23. obletnico zakona in sodeč po slikah, ki jih je na družbenem omrežju Instagram objavila Ružica, sta jo praznovala pri nas.

Ružica je pred dnevi z objavo razkrila, da sta šla z Željkom na tekmo v Planici, kjer sta se lahko prepustila dolgim poletom. Glede na to, da je sliko objavila v nedeljo, sta morda lahko videla tudi svetovni rekord, ki ga je na tisti dan postavil Domen Prevc.

Nista pa bila samo na tem našem velikem športnem dogodku. Kot lahko vidimo na slikah, sta bila tudi na Bledu, ogledala pa sta si tudi jezero Jasna.