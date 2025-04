Kolumna Gorazda Nejedlyja: Dekolonizacija

Olimpija je v Ajdovščini naredila majhen korak proti šampionski zvezdici, v velikega ga je v zadnji tekmi 28. kroga 1. SNL v Domžalah podaljšal Maribor. Vijolični so, kot pred tedni zeleno-beli, izgubili proti zadnjim na lestvici in krizo tako poglobili, da bi lahko celo zapravili drugo mesto, Evropo. Za vrat jim dihajo Koprčani in tudi prvaki Celjani.

To je, na kratko, povzetek ligaškega nogometnega konca minulega tedna. Toda vse oči so zdaj uprte v Ljudski vrt. Se je (ali se bo?) eksperiment s trenerskim debitantom Boštjanom Cesarjem, ki je zaradi bolezni izpustil tekmo v Domžalah, končal, je bilo že v nedeljskem burnem večeru v vijoličnem upravljavskem štabu glavna tema. Razpleta ni težko predvideti, v Ljudskem vrtu bo slej ko prej prišlo do novega obsežnega remonta, v katerem bodo turški vlagatelji hočeš nočeš morali upoštevati tudi domače želje. Neznanka je le, kdo bo zastopal »domače«, aktualni so, kot se izkazuje, del problema, in ne del rešitve.

Zdajšnji rešitelji so Mariboru naredili preveliko škodo.

Težave »štajerskega ponosa« so razgalile katastrofalno selekcijo ljudi. Na vrh te negativne selekcije turških vlagateljev s prvim možem Alijem Acunom Ilıcalıjem, ki ga sicer bolj kot Maribor skrbi Fenerbahče, ki je prav tako že pogorel v bitki za naslov turškega prvaka s slovitim Josejem Mourinhom na trenerskem stolčku, ga še ne gre uvrščati. Kljub vsemu so precej vzvišeno, na lahko, naivno in prehitro padli v zanje neznano okolje. Bili so tudi poklicani na pomoč. Morda si, če niso že obupali ali dojeli, da tukaj in med vijoličnim ljudstvom niso najbolj zaželeni, dokler bodo mislili in delali, tako kot oni hočejo, zaslužijo novo priložnost. A v drugi brez radikalnega preobrata, odstrela vseh »botrov« zdajšnjega stanja in dekolonizacije ne bo šlo.

Zdajšnji rešitelji so Mariboru naredili preveliko škodo. V Ljubljani se veselijo in smejijo hkrati, ker vedo, kdo (je) so selektorji, ki so pod Kalvarijo ustvarili »Parmovo«. Z Ljubljančani in prijatelji, ki v ljubljanskih klubih in okoliških ne zmorejo dobiti delovne knjižice, se ne bodo vrnili v minulo desetletje z evropskimi podvigi. Te so ustvarili domači selektorji. Resnici na ljubo, tudi z rdečimi številkami, zaradi katerih je Maribor zdaj tu, kjer je.