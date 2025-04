Pijan kot čep stopil pred avto, ni se dobro končalo

Dolenjski policisti so imeli minuli konec tedna veliko dela s pijanimi udeleženci v prometu, največ alkohola v organizmu pa je imel pešec, ki je na območju Brezja stopil na cesto v trenutku, ko je po njej pravilno pripeljal 21-letni voznik osebnega avtomobila. Enaintridesetletni pešec je po trku padel in se lažje ranil, reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, policisti pa so ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,72 miligrama alkohola oziroma 3,6 promila. Izdali so mu plačilni nalog.

V noči na nedeljo so policiste poklicali iz bolnišnice in jih obvestili, da je pri njih huje ranjena ženska, ki naj bi poškodbe utrpela v prometni nesreči. Brežiški policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je 27-letnica vozila električni skiro iz smeri Brežic proti Dobovi, ko je na mostu preko potoka Gabrščica izgubila nadzor nad skirojem, padla in se hudo ranila. V litru izdihanega zraka je imela 27-letnica 0,77 miligrama alkohola, policisti ji bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.