Na Gorenjskem vozniki pijani, pozitivni na drogo, eden vozil z ukradenim

Gorenjski policisti so minuli konec tedna obravnavali več hujših kršiteljev cestnoprometnih predpisov. Tako so imeli škofjeloški policisti v petek dopoldan v postopku 34-letnega voznika, ki je avtomobil vozil pod vplivom alkohola (0,95 mg/l, kar je okoli 2 promila). Odredili so mu pridržanje do 12 ur. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Nekaj čez 21. uro pa so obravnavali 44-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Vozil pijan in z ukradenim

Jeseniški policisti so imeli v soboto okoli 5. ure na območju občine Žirovnica v postopku 22-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat (0,43 mg/l). Med postopkom je bilo tudi ugotovljeno, da je voznik vozil ukraden avtomobil. Policisti za voznika za prometne prekrške vodijo prekrškovni postopek, glede ukradenega avtomobila pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

22-letnik brez vozniške in pozitiven na drogo

Gorenjski prometniki so v nedeljo popoldan obravnavali 22-letnega voznika, ki je avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu ga zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču. Odrejeni hitri test na prepovedano drogo mu je pokazal pozitivni rezultat na konopljo in kokain.

V nadaljevanju je odrejeni strokovni pregled odklonil. Izdan mu je bil plačilni nalog. Med postopkom so mu policisti zasegli tudi manjšo količino posušenih rastlinskimi delcev, za katere se sumi, da gre za prepovedano drogo – konoplja.