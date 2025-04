Zlati nasvet Karima Merdjadija (Suzy)

V trgovino se nikoli ne odpravite s praznim želodcem, sicer bo hitro prav tako prazna vaša denarnica, poleg tega se lahko zgodi, da boste hrano zavrgli. Takšno je zlato pravilo vseh tistih, ki se pogosto mudijo v kuhinji. Nanj prisega tudi slaščičarski mojster Karim Merdjadi, ki nam je na začetku enajste sezone priljubljene oddaje MasterChef, v kateri so tekmovalci že pošteno zavihali rokave, dal marsikateri uporaben nasvet.

»Po nakupih grem vedno sit, kupujem racionalno, lokalno in sveže. Če je treba, grem v trgovino večkrat in potem zavržem manj hrane. Najbolje si je sestaviti tedenski načrt, kaj bomo kuhali in jedli, koliko česa potrebujemo, in si potem na podlagi tega narediti zalogo. Suhih živil lahko kupimo več, kar je sveže, pa zmerno in po pameti,« svetuje chef Karim. Tekmovalci se strinjajo, da so triki in nasveti sodnikov izjemno dragoceni, saj se od sodniške trojice v vsaki oddaji česa novega naučijo tudi gledalci.