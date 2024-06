Italijanka presenetila vse: uspelo ji je roditi v poznejših letih, zdaj je rekorderka

Italijanka Flavia Alvaro je dokaz, da lahko ženska uspešno zanosi tudi po šestdesetem letu starosti. Portal Daily Mail poroča, da ji je uspelo s carskim rezom roditi sina pri svojih 63. letih. Da je lahko prišlo do poroda, je morala pred tem v Ukrajini opraviti zdravljenje za plodnost.

Po poročanju omenjenega portala je Flavia pred rojstvom malega Sebastiana v Ukrajini opravila postopek IVF. Postopek za Flavio ni bil poceni, stal jo je 15.000 €, kar seveda ni malo. Težava je bila tudi v tem, da ko je prišla v Ukrajino lansko jesen, je bila tam vojna. Imeti v mislih, da lahko na bolnišnico v času zdravljenja pade kakšna bomba, seveda ni najbolj prijetno.

Njen sin je imel ob rojstvu nekaj manj kot dva kilograma teže, rodil pa se je pred rokom. Nosečnost Flavie je namreč trajala 31 tednov in štiri dneve. Sebastian je trenutno v bolnišnici na oddelku, kjer so prezgodaj rojeni otroci in bo lahko odšel domov, ko bo pridobil težo. Flavia sicer ni rodila v Ukrajini, ampak je domači Italiji.

Po poročanju Daily Maila je bila do zdaj v Italiji rekorderka kar se tiče nosečnosti znana pevka Gianna Nannini, ki je rodila deklico pri svojih 56. letih. Flavia in Gianna pa sicer še zdaleč nista svetovni rekorderki. Omenjeni portal omenja, da je Indijki Erramatti Mangamma uspelo roditi dvojčka pri 73. letih.