Terorist naj bi z avtom zapeljal med 20.000 ljudi in sprožil bombo. In veste, kdo naj bi bili varnostniki?!

Osumljenca, ki ju je avstrijska policija aretirala zaradi načrtovanja terorističnega napada na koncertu Taylor Swift na Dunaju, naj bi bila najeta kot varnostnika, piše The Mirror.

Prijatelji 19-letnega glavnega osumljenca naj bi bili najeti kot varnostniki na koncertu, najstnik pa naj bi se nameraval z avtom zapeljati v 20.000 oboževalcev, ki so med koncerti stali pred stadionom Ernst Happel, in jih napadel z mačetami in noži.

Lokalni mediji poročajo, da naj bi bila bomba izdelana s kemičnimi snovmi, ki so jih našli v njegovi hiši. Osumljenec naj bi nameraval izdelati eksplozivno napravo z uporabo kemikalij TATP, ki so še posebej občutljive za udarce, piše avstrijski Kurier. Avstrijski kancler je kasneje zatrdil, da so se z odpovedjo koncertov izognili tragediji.

»Zahvaljujoč intenzivnemu sodelovanju naše policije in novoustanovljenega DSN (Direktorat za varnost in obveščanje) s tujimi službami je bila grožnja zgodaj prepoznana in zatrta, tragedija pa preprečena,« je na X zapisal Karl Nehammer.

Aretirali dva

V kraju Ternitz južno od Dunaja so aretirali 19-letnega osumljenca iz Avstrije, sicer severnomakedonskih korenin, v avstrijski prestolnici pa še eno osebo. Mladostnika so aretirali v sredo zgodaj zjutraj, druga aretacija pa je potekala na Dunaju, kasneje isti dan.

Razočarani oboževalci na drevo obešajo zapestnice prijateljstva, značilne za oboževalce Swiftove. FOTO: Eva Manhart Afp

Franz Ruf, direktor javne varnosti na ministrstvu za notranje zadeve, je na novinarski konferenci povedal, da naj bi bili osumljenci radikalizirani prek spleta. Ruf je dejal, da naj bi 19-letni osumljenec prejšnji mesec obljubil zvestobo voditelju Islamske države. Središče domnevnega napada je bil Dunaj, predvsem koncert Taylor Swift.

Zaradi dogodkov je morala pop zvezda odpovedati tri načrtovane koncerte, oboževalcem pa je novico sporočila avstrijska agencija za vstopnice Barracuda Music. V izjavi je še navedeno, da bodo tisti, ki so kupili vstopnice, samodejno prejeli povračilo v 10 delovnih dneh.