Iran proti Izraelu izstrelil več kot 300 brezpilotnih letal in raket (FOTO in VIDEO)

Iran je v soboto z več kot 300 droni in raketami napadel Izrael, vendar so jih 99 odstotkov sestrelili, je sporočila izraelska vojska. Smrtnih žrtev ni bilo, prav tako ne omembe vredne škode, je povedal tiskovni predstavnik izraelskih sil, ki so jim pri obrambi pomagale zavezniške vojske.

Tiskovni predstavnik Daniel Hagari je potrdil, da je šrapnel na jugu države resno poškodoval 10-letno deklico, drugih žrtev pa ni bilo. Potrdil je tudi, da je bilo nekaj malega škode na vojaškem letališču v Negevu, vendar to normalno deluje naprej.

Iranska tiskovna agencija Irna je pred tem poročala, da je pomembno izraelsko zračno oporišče v Negevu utrpelo hude udarce. Irna navaja, da je Izrael s tega oporišča 1. aprila sprožil napad na iranski konzulat v Damasku.

Grafični prikaz zračnega prostora nad Iranom. FOTO: Flightradar24.com Via Reuters

Iran je napade na Izrael sprožil kot odgovor na uničenje konzulata v Siriji, pri čemer je umrlo več ljudi, med njimi dva generala iranske vojske. Teheran je od takrat naprej napovedoval odgovor, čeprav Izrael uradno odgovornosti za napad ni prevzel.

Iranska državna televizija je sicer poročala, da je polovica izstrelkov zadela cilje v Izraelu, Hagari pa trdi, da so večino izstrelkov prestregli že zunaj meja države.

Na izraelsko ozemlje naj bi jih padlo le nekaj. "V tem trenutku vemo le za ranjenega otroka in udarec na oporišče na jugu, kjer je bilo nekaj malega škode na infrastrukturi," je dejal.

»Medtem ko smo večino vojaških groženj prestregli, pa smo pripravljeni na nadaljnje scenarije. Storili bomo vse za obrambo Izraelcev,« je zagotovil in napovedal, da bodo šole v Izraelu ostale zaprte tudi danes.

Dodal je še, da so izraelska vojaška letala že izvedla napade v Libanonu, odkoder je gibanje Hezbolah izstrelilo nekaj raket na sever zasedene Golanske planote.

Nebo nad Jerzualemom. FOTO: - Afp

Nebo nad Ashkelonom FOTO: Amir Cohen Reuters