Inšpektorji prekinili balkanski »koronažur« s 500 udeleženci (FOTO)

V klubu je bilo več sto ljudi. FOTO: Instagram

Gneča pred klubom. FOTO: Instagram

Število okuženih z novim koronavirusom narašča po vsej Evropi, nobena izjema ni Bosna in Hercegovina, kjer so nazadnje zabeležili rekordnih 711 okužb. A očitno del prebivalstva, večinoma mladih, te številke niso niti najmanj prestrašile. Inšpekcija je namreč morala prekiniti koncert, ki je nastopal v klubu. Zabave v notranjih prostorih se je udeležilo kar 500 ljudi.Udeleženci in organizatorji niso upoštevali nobenih priporočil za zamejitev novega koronavirusa. Na tamkajšnjem območju je sicer dovoljeno zbiranje do 50 ljudi.Direktor tamkajšnjega inšpektorataje za Klix.ba povedal, da so inšpektorji sinoči pregledali klub Modraško jezero Modra v Lukavcu, kjer je bila ugotovljena kršitev odredbe zveznega kriznega štaba. Ugotovili so prekoračitev obratovalnega časa kluba in neupoštevanje fizične razdalje med udeleženci koncerta, ki jih je bilo po besedah Mehanovića kar 500. Prekinili so glasbo, objekt pa izpraznili in zaprli.