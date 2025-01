Imate te kovance doma? Leta 2025 bi bili lahko vredni pravo bogastvo

Nekateri stari kovanci, ki jih imate doma, bi lahko bili v letu 2025 vredni pravo bogastvo, saj so redki primerki svojim lastnikom na dražbah že prinesli na tisoče ali celo milijone evrov. Če ste kdaj naleteli na nekaj starih kovancev, shranjenih v predalu, je zdaj pravi čas, da jih ponovno pregledate, piše britanski Mirror.

»Čeprav ima večina kovancev le nominalno vrednost, so nekateri redki kovanci lahko vredni pravo malo premoženje. Pomembno je vedeti, katere kovance obdržati, še posebno če niste seznanjeni z njihovo pravo vrednostjo. Če sumite, da imate redek kovanec, je smiselno, da ga oceni strokovnjak. Pred tem pa opravite nekaj raziskav, da se izognete nepotrebnim stroškom. Hiter spletni pregled vam lahko pomaga ugotoviti, ali je vaš kovanec skriti zaklad,« so zapisali.

1913 Liberty Head Nickel

Kovanec 1913 Liberty Head Nickel je eden najredkejših in najbolj zaželenih na svetu. Znano je, da obstaja le pet primerkov, ki so na dražbah dosegli več milijonov. Eden izmed njih je bil leta 2007 prodan za 5 milijonov dolarjev. Če imate enega, bi lahko bil vreden veliko več kot le pet centov.

1794 Flowing Hair Dollar

Kovanec Flowing Hair Dollar, izdan med letoma 1794 in 1795, je pravi del ameriške zgodovine. Na voljo je le še okoli 150–200 teh kovancev, njihova vrednost pa lahko doseže več milijonov. En primerek je bil prodan za 6,6 milijona dolarjev, medtem ko manj ohranjeni primerki še vedno dosežejo več tisočakov. Dobro ohranjen Flowing Hair Dollar bi lahko predstavljal pravo bogastvo.

Mercury Dime iz štiridesetih

Mercury Dime iz štiridesetih je še en kovanec, na katerega morate biti pozorni. Čeprav ni tako redek kot drugi, lahko v dobrem stanju še vedno doseže pomembno vrednost. Kovanci, kovani med letoma 1916 in 1945, prikazujejo krilato Libertas na sprednji strani in oljčno vejico na zadnji strani. Dobro ohranjen Mercury Dime iz štiridesetih je bil na dražbi prodan za kar 8519 dolarjev.

Saint-Gaudens Double Eagle

Kovanec Saint-Gaudens Double Eagle je bil sprva vreden 20 dolarjev, ko so ga kovali med letoma 1907 in 1933. Danes je eden najbolj ikoničnih zlatih kovancev, pri čemer primerki visoke kakovosti dosegajo več sto tisočakov. Izvod iz leta 1907 lahko glede na stanje doseže vrednost do 300.000 dolarjev. Ta kovanec je osupljiv primer ameriškega oblikovanja kovancev in dragocen dodatek vsaki zbirki.

1909-S Indian Head Penny

S samo nekaj več kot 300.000 izdanimi primerki je 1909-S Indian Head Penny še en zelo iskan kovanec. Znan je po svoji izjemno podrobni zasnovi in lahko doseže vrednost več tisočakov, še posebno če je dobro ohranjen. Eden izmed primerkov je bil leta 2021 prodan za 3400 dolarjev. Če imate enega od teh redkih kovancev, si ga podrobno oglejte.