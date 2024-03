Ima večje mišice kot Schwarzenegger

Dragi bralci, če vam velikost bicepsov v življenju kaj pomeni, vas moramo žal strezniti: ne glede na to, kako redno trenirate, je zelo mogoče, da vas je na tem področju premagala ženska. Nizozemka Jackie Koorn sama sebi pravi ženski Hulk. Navdušenka nad dvigovanjem uteži ima bicepse s premerom 61 cm, nadlaktne mišice igralca Arnolda Schwarzeneggerja pa so merile največ 55,88 cm.

Njeni bicepsi merijo 61 cm, Arnoldovi so v najboljših časih 55,88 cm.

Koornova se že dolgo ukvarja s fitnesom, vendar je šele po tem, ko je bila leta 2020 prisiljena prekiniti treninge kikboksa zaradi covidnih omejitev, ugotovila, da se bolje počuti v mogočnejšem telesu. Takrat je podvojila svojo težo in se posvetila klesanju mišic. Z novo postavo se počuti močnejšo, za spletne komentatorje, ki ji dajejo negativne komentarje, češ, da je debela ali preveč moška, pa se ne meni.

»Ko mi kdo napiše kaj takšnega, enostavno izbrišem komentar in ga blokiram. Za kritike se ne menim. Vedno bodo obstajali ljudje, ki se jim zdi, da vedo več ali zmorejo bolje, toda to je moje potovanje in stvari bom naredila po svoje brez negativnih komentarjev,« pravi. Na srečo je pohval in spodbud veliko več kot kritik, ne manjka pa niti spletnih snubcev.

Ko je še trenirala kikboks, jo je najbolj motilo, da je bila izčrpana zaradi nenehnih diet. Zdaj se v svoji koži počuti bolje, saj ji ni treba nenehno hujšati. Prehranjuje se zdravo, hkrati pa poskuša zaužiti čim več kalorij, kar je pogoj za mogočne mišice. Vsak dan že zjutraj naredi 100 sklec in 250 trebušnjakov, temu pa sledita dve uri vaj za moč, med katerimi z rokami dviguje do 150-kilogramske uteži, na orodju za krepitev mišic na nogah pa 450-kilogramske.