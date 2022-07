Hrvati v paniki: iz nuklearne elektrarne Krško se vije nenavaden dim

Iz Nuklearne elektrarne Krško je te dni videti bel dim, zaradi česar so bili hrvaški obmejni prebivalci zaskrbljeni, poroča 24sata. Nenavaden prizor je zgodaj zjutraj opazil tudi njihov bralec, ki jim je poslal fotografije. »Tako čudnega dima iz elektrarne še nisem videl,« sporoča in dodaja, da se morda kaj dogaja.

Kot so za omenjeni medij povedali pristojni v nuklearki, je pretok reke Save zadnje dni zelo počasen, zato so za nadaljnje normalno delovanje elektrarne vklopili hladilne stolpe. Potrebo po njih so povzročale tudi dnevne visoke temperature zraka.

Oblak vodne pare posledica delovanja hladilnih stolpov

Zaradi trenutnih hidroloških razmer reke Save delujejo hladilni stolpi, so pojasnili v Krškem. Hladilni stolpi so del tretjega hladilnega kroga elektrarne, zato je nad elektrarno viden oblak vodne pare. »Oblak je posledica mešanja hladnejšega zraka in vlažnega toplega zraka, ki se dviga nad hladilne stolpe. Čez dan, ko se zrak segreje in postane razmeroma suh, oblačnost izgine,« so še pojasnili.

Dodajajo, da kljub temu jedrska elektrarna deluje s polno močjo, v trenutnih razmerah pa je izkoristek nekoliki manjši, in sicer 33,5-odstoten, v normalnih pogojih pa pa je 35-odstoten.