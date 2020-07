Hrvati odločili: zmaga vladajočih s presenetljivo podporo

Vzporedne volitve, ki so jih objavile tri televizije z nacionalno koncesijo, so precej različne od izidov predvolilnih raziskav, ki so večinoma kazale, da bo koalicija Restart na čelu s SDP imela rahlo prednost pred HDZ.



Poleg prepričljive zmage HDZ in slabih izidov koalicije Restart vzporedne volitve napovedujejo tudi morebitno največje presenečenje današnjih parlamentarnih volitev. Gre za osem mandatov levičarsko-zelene platforme Zmoremo!, ki je prvič sodelovala na parlamentarnih volitvah. Vzporedne volitve tudi kažejo, da je Most osvojil osem poslanskih mandatov. Sredinska koalicija Stranka z imenom in priimkom, Pametno in Fokus naj bi imela tri poslance.



Gre za porazdelitev 140 poslanskih mandatov, ki jih volijo v desetih volilnih enotah na Hrvaškem. Še tri poslance prispeva hrvaška diaspora v posebni volilni enoti, prav tako v svoji volilni enoti pa bodo osem poslancev izvolili v volilni enoti za narodne manjšine.