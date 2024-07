Hrvaškemu premierju je podaril oslovske drekce

Andrej Plenković je kot prvi predsednik hrvaške vlade obiskal Dugi otok. Tamkajšnji prebivalci so ga zato pričakali z navdušenjem in mu pripravili množičen sprejem s sprevodom, značilen za ta otok na robu Kornatov. Ves čas njegovega obiska so ga spremljali in se želeli slikati z njim, kar je Plenkovića vidno presenetilo. »Moram priznati, da je to neverjetno,« je dejal, ko se je prebijal skozi množico.

35 LET ni noben predsednik hrvaške vlade obiskal Dugega otoka.

Eden od prebivalcev mu je zaželel srečo s posebnim spominkom. V lični škatlici mu je podaril, kot je dejal, »lucky donkey shit«, torej oslovske iztrebke za srečo. Po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list so oslovski iztrebki priljubljen spominek na Dugem otoku, ki ga radi za srečo kupujejo tako domači kot tuji gostje.

Domačin mu je podaril škatlico z oslovskimi iztrebki. FOTO: zajem zaslona

Hrvaški premier je na Dugem otoku obiskal obnovljeno luko v Saliju, novo Hrvaško knjižnico in čitalnico ter Tovarno ribjih konzerv Mardešič, ki deluje že od leta 1905. Vidno ganjen nad tako prisrčnim sprejemom je prebivalcem Salija dejal, da ga zelo veseli, da je hrvaška vlada v okviru politike prenove infrastrukture na hrvaški obali dokončala tudi Luko Sali, v kar je investirala 12 milijonov evrov.

Plenković je pohvalil demografski razcvet na otoku. FOTO: Hrvaška vlada

Veseli ga tudi, je še dejal, da se na Dugem otroku že pozna vlaganje tudi v ta del Hrvaške, saj je prav v Saliju zadnja leta opazno naraslo število rojenih otrok, kar kaže na pravo demografsko oživitev tega otoškega mesta.