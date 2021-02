Hrvaška naročila milijon doz ruskega cepiva

Sprva zadržani

Slovenija čaka Emo

Rusko cepivo proti novemu koronavirus Sputnik V (še) ni dobil dovoljenja Evropske agencije za zdravila (Ema)​, kljub temu pa ga je po Madžarski naročila še Hrvaška. Ta naj bi prejela najmanj milijon doz cepiva ruske izdelave proti sars-cov-2.​Hrvaška naj bi se, kot poroča Jutarnji list, v veliki diplomatski akciji premierjadogovorila z Rusijo o dobavi cepiva naslednji teden, nato pa naj bi uradni Zagreb čakal, da Ema cepivu prižge zeleno luč, nato pa začela takoj cepiti. Če bo Ema zavlačevala z odobritvijo, naj bi imela hrvaška agencija za zdravila in zdravstvene pripomočke (Halmed) način, da odobri cepivo še pred krovno agencijo EU. Hrvaška želi namreč do poletja precepiti 70 odstotkov prebivalstva.​Pogajanja hrvaške in ruske strani naj bi se začela takoj, ko je znanstveni časopis Lancet objavil, da je sputnik V varno in učinkovito cepivo. Plenković je bil sprva zelo pazljiv glede ruskega cepiva, ker to tako kot kitajsko ni imelo opravljene pomembne tretje faze raziskav. To se je spremenilo, ko je postalo jasno, da prihaja do velikih zastojev pri dobavi cepiva za Evropo. Po pričakovanjih naj bi sicer Ema rusko cepivo odobrila marca ali aprila. Rusko zdravstveno ministrstvo je v torek sporočilo, da je njihovo cepivo, ki tako kot cepivo AstraZeneca sodi med vektorska cepiva, učinkovito proti britanski, južnoafriški in brazilski različici novega koronavirusa.Med prvimi državami na svetu, ki so odobrile rusko cepivo, je bila Srbija, in sicer 31. decembra lani, kot prva članica EU pa Madžarska, ki je prejšnji teden že tudi začela cepljenje. Kaj pa Slovenija? ​Kot je pojasnil premier, ki začasno opravlja tudi funkcijo zdravstvenega ministra, sputnika V Slovenija ni in ne bo naročila, ker ga ni odobrila niti Ema niti slovenski regulator, to je javna agencija za zdravila.