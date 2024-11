Haag izdal nalog za prijetje Benjamina Netanjahuja

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je danes izdalo naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in vodje oboroženega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas Mohameda Deifa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prošnjo za izdajo nalogov za aretacijo je podal glavni tožilec ICC Karim Khan.

Prepričan je, da so Netanjahu, Galant ter trije visoki predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas - Mohamed Deif kot poveljnik brigad Al Kasam, Ismail Hanija kot vodja političnega urada Hamasa in Jahja Sinvar kot vodja Hamasa na območju Gaze - kazensko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu.

Vse tri navedene predstavnike Hamasa je izraelska vojska po lastnih navedbah ubila.