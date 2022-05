Grožnje z bombo v skoraj 100 šolah: Vstopamo v veliko psihozo

Kar 97 šol v Beogradu je danes zgodaj zjutraj prejelo sporočilo, da je v njihovih prostorih postavljena bomba. Grožnje so se po podrobnih preiskavah izkazale za lažne, so sporočili s srbskega ministrstva za šolstvo. Pošiljatelj sporočila je grozil, da bo uničil vse okrog sebe. Prostore šol so preiskale posebne enote z ministrstva za notranje zadeve, aa bomb niso našle. »Učenci so se vrnili k pouku, tam, kjer preiskava še poteka, pa so jih poslali domov. Po koncu preiskav se bodo vrnili k pouku,« so sporočili s šolskega ministrstva.

Elektronsko sporočilo z grožnjo so šole prejele v zgodnjih jutranjih urah pod naslovom Na območju šole je postavljena ogromna količina eksploziva. Grožnji z bombo so danes prejeli še v zgradbi Beograđanka v Beogradu ter na niškem letališču Konstantina Velikega. »Vstopamo v veliko psihozo. Otroci ne gredo v šolo, včeraj pa smo imeli še obvestila o bombah v živalskem vrtu in na železniški postaji, pri čemer nobene od teh groženj ne morete zanemariti. Ves ta cirkus, ki se dogaja v Beogradu, postaja nevzdržen, ker resno vpliva na vsakodnevno življenje državljanov,« je danes v oddaji Novi dan na srbski televiziji dejal član predsedstva Stranke svobode in pravice Branko Miljuš. »To je terorizem po definiciji. Moti dnevno rutino, seje strah in ustvarja razmere, ki onemogočajo normalno življenje.«