Grožnje o bombnih napadih prišle z ruskega naslova: Vsi boste umrli

Zagrebški policisti so v zgodnjih jutranjih urah v kratkem časovnem obdobju prejeli več obvestil trgovskih centrov v Zagrebu in okolici, da so prejeli grožnjo z bombo. Trgovine City Centar One East, Family Mall, Garden Mall, Arena center, Designer Outlet Croatia so nemudoma evakuirale vse ljudi iz svojih stavb. Policisti eksplozivnih teles niso našli, zato so trgovine pozneje ponovno odprli.

Po pisanju hrvaških medijev so obvestila o bombah trgovci prejeli kmalu po šesti uri zjutraj z ruske domene, avtor pa se je predstavil kot Stegozaver (rastlinojedi štirinožni oklepni dinozaver). »Bomba v trgovskem središču. Jaz sem rojstnodnevni morilec. Rojen, da vse ubije. Vsi boste občutili moje sovraštvo. Vsi boste umrli,« je pisalo v elektronskem sporočilu, ki je mnoge pretresel.