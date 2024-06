Grozljivo: mati štirih otrok se je odpravila proti tržnici in končala v želodcu divje živali (VIDEO)

Spletna stran Daily Mail poroča o zelo tragičnem dogodku, ki je doletel 50-letno Farido iz vasi Kalempang v Indoneziji. Mati štirih otrok je 6. junija izginila, potem ko se je odpravila na lokalno tržnico, kjer bi prodajala hrano.

Pot do tržnice jo je vodila skozi gozd, a do končnega cilja ni prišla. Na poti jo je pojedel veliki piton. Ker Faride ni bilo domov do večera, je njen mož Noni ukrepal. Obvestil je druge domačine in začelo se je njeno iskanje.

Mož obžaluje, da ni šel z ljubljeno

Kot je povedal vodja vasi Kalempang, Suardi Rosi, je mož našel kačo z velikim trebuhom. »Takoj je posumil, da je njegovo ženo pojedel piton,« je dejal Rosi in dodal: »Več drugih vasi mu je nato pomagalo ujeti pitona. Truplo njegove žene so našli v želodcu kače. Preden so jo pokopali, so jo odnesli v njegovo hišo.«

Noni je zaradi tragičnega dogodka razumljivo potrt. »Za vedno mi bo žal, da sem pustil svojo ženo, da gre sama ven. Če bi bil tisti dan z njo, se je kača ne bi upala dotakniti. Žal mi je za trpljenje, ki ga je preživela. Žal mi je za našo družino,« je povedal.

Spletna stran Daily Mail je objavila tudi malce daljši video posnetek omenjenega pitona s Farido. Če ste preveč občutljivi na tovrstne videe, je bolje, da ga ne odprete. Krajša verzija pa je videna spodaj.

Dogodki, kot je bil ta, so sicer izredno redki. Kače se navadno ljudi izogibajo, napadejo pa, ko se počutijo ogrožene.