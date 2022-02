Grozljiva preteklost: za družbo pokojniku žrtvovali otroke

Grozljiva najdba v Peruju priča o kruti preteklosti: pred 1200 leti so žrtvovali šest otrok, da bi v posmrtno življenje pospremili pokojnega veljaka! Tako so zdaj prepričani arheologi, ki so konec lanskega leta odkrili šest mumificiranih trupelc v Cajamarquilli, na arheološkem najdišču vzhodno od prestolnice Lima.

Družina je sledila pokojniku

Pokopani so bili ob politiku ali dostojanstveniku, ki je bil ob smrti star od 35 do 40 let; pokojni moški je ležal v položaju zarodka, roke so mu prekrivale obraz, truplo je bilo zvezano z vrvjo. V grobnici so odkrili okostja še sedmih odraslih, ki pa jih niso mumificirali, kar verjetno priča o njihovem nižjem družbenem razredu. Arheologi so najprej odkril zgolj posmrtne ostanke mladega moškega, in kot smo že takrat poročali, je bilo jasno, da je bil višjega stanu.

Posmrtne ostanke so odkrili pod nekdanjim mestnim trgom na arheološkem najdišču Cajamarquilla kakšnih 25 kilometrov od prestolnice, mož je živel v predinkovskem obdobju. Domnevajo, da je živel v bližnjih hribih, zaradi posla pa je obiskal prometno-trgovsko središče, kjer je tudi umrl. Ob njem so odkrili številne ostanke darov, keramičnih posod, kamnitega orodja in celo živeža, kar pomeni, da so žalujoči pomembnemu pokojniku prinašali tudi hrano. Poznejše izkopavanje pa je razkrilo mnogo bolj srhljivo ozadje.

Ob moškem so odkrili posmrtne ostanke šestih otrok, pri nekaterih pa celo sledi nasilja, ki je verjetno povzročilo smrt; ali so bili morda pokojnikovi otroci in ali so med preostalimi kostmi morda tudi ostanki žene umrlega, ni znano, vsi pokopani pa so verjetno pripadali ljudstvu Wari, ki je še pred Inki poseljevalo Ande. Povsem mogoče je, da so med obredom žrtvovali vso družino pa še služinčad, da bi imel na dolgi poti v onstranstvo ustrezno spremstvo.

1200 let je stara grobnica.

V tistih časih smrt ni pomenila konca, ampak prehod v vzporedni svet, pojasnjujejo raziskovalci z univerze San Marcos v Peruju, zato so pokojniku pogosto sledili bližnji. Strokovnjaki bodo z DNK-analizami in drugimi preiskavami poskusili odkriti čim več podrobnosti o življenju v Cajamarquilli, ki je zaživela 200 let pred našim štetjem, zamrla pa okoli leta 1500.