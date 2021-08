Grozljivi umor duhovnika (60), osumljenec naj bi lani požgal katedralo

Priznal, da je podtaknil požar

Na zahodu Francije je bil umorjen katoliški duhovnik, je povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin. Umor naj bi zagrešil begunec iz Ruande, ki ga oblasti preiskujejo tudi zaradi lanskoletnega požara v katedrali v francoskem mestu Nantes.»Vsa moja podpora gre katoličanom v naši državi po grozljivem umoru duhovnika v departmaju Vendee,« je na Twitterju zapisal Darmanin in dodal, da se odpravlja na kraj dogodka.Neimenovani vir blizu preiskave je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da se je moški po umoru odpravil na policijo in povedal, da je ubil duhovnika. Moški je bil že sicer pod sodnim nadzorom zaradi suma povzročitve požara v katedrali v Nantesu julija 2020, je dodal vir, ki je prav tako razkril, da je umorjeni duhovnik že več mesecev gostil osumljenca.Pri domnevnem storilcu gre po poročanju francoskih medijev za 39-letnega begunca iz Ruande, ki je priznal, da je julija lani zanetil požar v katedrali v francoskem mestu Nantes. Pred požigom je moški prostovoljno delal v katedrali. Sprva je bil moški v pridržanju, nato pa so ga pod posebnim nadzorom izpustili na prostost.