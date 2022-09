No goats, no glory, se glasi moto posestva Stancija Kumparička v vasici Cokuni blizu Pulja. Ni koz, ni slave. Gospodar Aleš Winkler ima danes obojega v obilju: na 250 hektarjih grmičevja in trave – od tega jih ima 200 v najemu – se pase 350 glav drobnice, glas o okusnem siru iz njihovega mleka pa se je razširil do Amerike. Takšen je staran. Foto: Dejan Javornik Oseminpetdesetletni Ljubljančan si ni nikoli niti v sanjah predstavljal, da bo nekoč sirar, konec koncev je študiral humanistiko, delal pa, in to uspešno, kot nepremičninar. Toda človek obrača, bog obrne. Pravzaprav ni bi...