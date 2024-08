Glavo operirala 13-letnica, mama dovolila, da je pacientu v lobanjo izvrtala luknjo

Po posegu v eni od avstrijskih bolnišnic se 33-letni Avstrijec počuti kot poskusni zajček. Moški namreč kar verjeti ne more, kaj se mu je med operacijo zgodilo v univerzitetni bolnišnici Gradec na avstrijskem Štajerskem. Januarja letos je bil po nesreči v gozdu zaradi hudih poškodb glave tja pripeljan pod nujno. Po poročanju Kronen Zeitunga ga je operirala zdravnica, ki pa naj bi dovolila, da je bila lahko med operacijo prisotna njena 13-letna hčerka. Še več. Mladoletnica naj bi pacientu v lobanjo celo izvrtala luknjo.

Da je šlo pri operaciji nekaj hudo narobe, je bilo državno tožilstvo obveščeno z anonimno prijavo. A šele aprila letos. Nato pa je vse do julija letos trajalo, da je policija o vsem skupaj obvestila 33-letnika. Ta, četudi je njegova operacija menda potekala brez zapletov, še vedno ne more delati. Graško tožilstvo medtem intenzivno preiskuje celotno kirurško ekipo. Bolnišnica je kirurga in še enega zaposlenega, specialista, ki je bil prisoten med operacijo, odpustila.

33 let je star pacient.

Vse skupaj se nikakor ne bi smelo zgoditi, poudarja odvetnik žrtve Peter Freiberger. Poudarja še, da bolnišnica domnevne žrtve po razkritjih ni kontaktirala. Triintridesetletnik je tako o tem, kaj naj bi se dogajalo med njegovo operacijo, izvedel iz medijev. »Nihče ga ni kontaktiral. Prejel ni nobenega pojasnila ali opravičila. Ničesar,« je dodal odvetnik, ki želi sprožiti tožbe proti vsem vpletenim. Državno tožilstvo trenutno preiskuje dva zdravnika in še pet oseb, prisotnih v operacijski sobi. »Potem bo moja stranka zahtevala odškodnino za bolečine in trpljenje po civilnopravni poti,« napoveduje Freiberger. »Operacija in vrtanje sta bila potrebna, to je za nas nesporno,« je jasen odvetnik, ampak to, da 13-letnemu otroku dovoliš, da naredi kaj takega, je nedopustno.