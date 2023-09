Gangster izginil s pokopališča: policija lahko samo ugiba, zakaj so to naredili

S pokopališča v Kolumbiji so skrivnostno izginili posmrtni ostanki ekvadorskega gangsterja Juniorja Roldana; po poročanju policije so bili v stenskem grobu na pokopališču v Envigadu, saj nihče ni prišel ponje. Številko dve zloglasne zaporniške tolpe Los Choneros so našli mrtvega maja letos v kolumbijski pokrajini Antioquia.

Junior Roldan je v Kolumbijo pobegnil, potem ko se je že dvakrat komaj izognil atentatu v domačem Ekvadorju. Njegovo truplo so našli v gozdu, ustreljen je bil v glavo. Policija domneva, da ga je ubil lastni telesni stražar, da bi se polastil večje vsote denarja, ki ga je Roldan prinesel s seboj v Kolumbijo.

Prazna grobnica

Ubitega lopova so identificirali s pomočjo tatujev, njegove posmrtne ostanke pa 18. maja položili v grobnico na osrednjem pokopališču v Envigadu blizu Medellina. Pred dnevi pa so pogrebni delavci naleteli na odprta vrata pokopališča in ugotovili, da je ena izmed stenskih grobnic prazna. Oblasti so pozneje potrdile, da gre za zadnje počivališče ekvadorskega gangsterja. Policija lahko trenutno samo ugiba, zakaj so neznanci odnesli Roldanove posmrtne ostanke. V zvezi z umorom in krajo posmrtnih ostankov niso še nikogar prijeli.

Ekvadorec je bil številka dve zaporniške tolpe Los Choneros.

Roldan je imel veliko sovražnikov. Preden je pobegnil iz Ekvadorja, so ga napadli in ranili člani rivalske tolpe Los Lobos. Preživel je tudi napad z droni, opremljenimi z razstrelivom, ki jih je razneslo nad zaporom, v katerem je prestajal kazen. Njegova tolpa Los Choneros se pretežno ukvarja s tihotapljenjem in preprodajo mamil ter izsiljevanjem. Potem ko se je veliko članov znašlo za zapahi, so Los Choneros postali ena od najmočnejših zaporniških tolp v Ekvadorju, pri čemer so nadzorovali številne vidike življenja v državnih zaporih in izza zapahov celo vodili kriminalne dejavnosti na prostosti.

Stali naj bi za številnimi krvavimi obračuni in neredi v ekvadorskih ječah, v katerih je bilo ubitih in včasih celo obglavljenih več deset zapornikov. V zadnjih letih je Roldanova tolpa navezala poslovne stike z zloglasnim mehiškim narkokartelom Sinaloa, kar je le še okrepilo njihovo moč.