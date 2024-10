Fekalije brizgale 50 metrov v zrak, padale na avtomobile in zgradbe: »Dobesedno usr*** predstava« (VIDEO)

Iz podzemnega cevovoda v Moskvi je izbruhnil močan kanalizacijski »gejzir« in bruhal fekalne odpadne vode ter ostanke več kot 50 metrov v zrak. Posnetek izbruha so objavili na ruskem kanalu Telegram, na njem pa je videti, kako blato brizga po zgradbah, vozilih in javnih površinah, navaja Newsweek.

Umazane odplake so dosegle 17. nadstropje

Stanovanjske stavbe v okrožju Novaya Moskva ruske prestolnice bile poplavljene z odplakami. Mestne oblasti so se odzvale na incident. Gazprom, ruska večnacionalna energetska korporacija v večinski državni lasti, je v izjavi dejala, da se je incident zgodil zaradi rutinskega postopka čiščenja. Na tak način čistijo novi del plinovoda, predstavniki korporacije pa so povedali, da je situacija pod nadzorom, poroča The Mirror.

Lokalne oblasti naj bi si prizadevale omejiti škodo in zmanjšati tveganje za zdravje prebivalcev na tem območju. Ekipe za čiščenje in okoljske agencije naj bi ostale na terenu, dokler se razmere popolnoma ne umirijo.

Nekdanji minister za notranje zadeve Ukrajine Anton Geraščenko je zapisal: »Moskovski kanali na Telegramu poročajo, da se je v Moskvi pokvaril kanalizacijski sistem. V enem od okrožij Moskve lahko vidite 'vodnjak' v višini stanovanjske stavbe. Dobesedno usr*** predstava.«