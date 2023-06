Evropsko tekmovanje v seksu se je spremenilo v grozljivko: incidenti se nizajo en za drugim

Evropsko prvenstvo v seksu, ki naj bi se v teh dneh odvijalo na Švedskem, se zaključuje zelo klavrno. Maratonsko predajanje spolnim užitkom, ki bi moralo trajati mesec in pol, na njem pa bi sodelovali najboljši tekmovalci 20 držav iz filmske industrije za odrasle, se je končal v kaosu in z velikim incidentom.

Tekmovalci so prišli na Švedsko polni upanj in kmalu ugotovili, da jim organizator ne bo povrnil niti potnih stroškov, kaj šele, da bi jim plačal obljubljeno nagrado. Organizatorju celo očitajo napad na eno izmed tekmovalk.

»Situacija je ušla izpod nadzora. Kaotično je. Še več kot to: vse skupaj se je spremenilo v pravo grozljivko,« je dogajanje na skrivni lokaciji v bližini švedskega Gothenburga opisala tekmovalka Selva Lapiedra. Zaradi vsega skupaj so tekmovalci že spakirali kovčke in se poslovili od tekmovanja.

Seksali zastonj

Tekmovalci so morali imeti odnos vsaj 45 minut na dan, ocenjevali pa so njihovo poželenje, tehniko in izvirnost. Tekmovalke so pričakovale, da bodo na dan prejele 690 funtov, moški pa 345 funtov. Zmagovalec tekmovanja naj bi v žep pospravil 860 funtov, a vse skupaj je bila očitno laž. Razočarani tekmovalci, ki so v teh dneh spakirali kovčke in zapustili prizorišče, zdaj trdijo, da jim organizator Dragan Bratić in švedska federacija za spolnost, niso plačali.

»Ugotovila sem, da tekmovalci odhajajo, ker niso dobili plačano, zato sem se odločila, da ne bom odpotovala na Švedsko,« je komentirala porno igralka Lara Lee (28). »Žalostno, ker je bila res dobra ideja, a se je končalo tako zaradi slabe organizacije.«

Tekmovalci pa se niso pritoževali le zaradi plačila, temveč zaradi pomanjkanja varnostnih standardov. Trdijo, da so tekmovalcem dovolili vstop v tekmovanje brez testiranj na spolno prenosljive bolezni – predvsem za HIV. Zaradi vsega naštetega zdaj nekateri tekmovalci švedski federaciji grozijo s tožbami. V naslednjih tednih napovedujejo izid dokumentarca, v katerem bodo razkrili vse dogajanje.

Premalo gledalcev in plačil

Organizatorji naj bi se v finančnih težavah znašli zaradi premalo zanimanja in premalo vplačil za oglede. »Situacija res ni dobra,« so dejali in dodali, da so se tekmovalci veselili promocije in zdaj prosijo za nekaj, česar ni mogoče uresničiti. »Žalostni smo zaradi situacije in ne vemo, kako se bo to končalo,« so še dejali.

Medtem ko se tekmovalci razburjajo nad organizatorji, pa Bratić vse skupaj vidi popolnoma drugače. Trdi, da vsi tekmovalci prihajajo iz porno industrije, a da za ta projekt niso bili najeti, temveč so se prijavili na tekmovanje. »Ignorirali so pravila in se obnašali neprofesionalno,« je dejal in dodal, da so jih vse diskvalificirali zaradi neprimernega vedenja. »Nihče ni s seboj prinesel zastave svoje države, z izjemo hrvaške tekmovalke Marije, pa čeprav jih je federacija prosila, naj jo prinesejo.«

Pravi še, da so tekmovalci ukradli posneti material in da je zaradi vsega skupaj federacija utrpela veliko finančno škodo. »Naši odvetniki delajo na primeru proti vsakemu od njih,« je še zaključil po poročanju Dailystar.