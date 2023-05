Marija gre na evropsko prvenstvo, vsak dan bo seksala 45 minut

Evropsko prvenstvo v seksu je organizirano prvič. Marija Zadravec (27) iz Čakovca bo 8. junija zastopala Hrvaško na celinski razstavi na Švedskem.

»Natečaj razpisujemo, ker želimo opozoriti na podrejenost žensk v družbi. Ženske so že leta stigmatizirane. Seks je eden redkih športov, v katerem so ženske enakovredne, če ne celo bolj dominantne kot moški,« piše na uradni strani tekmovanja.

»Tekmovanje poteka v Göteborgu. Organizator je Švedska spolna zveza. Švedi vidijo seks kot športno disciplino. Kako sem zmagal na koncertu? Lansko leto sem nastopila na sejmu erotike v Ljubljani, kjer sem spoznala vplivne ljudi iz porno industrije. Sem edina porno igralka na Hrvaškem, zato sem dobila povabilo, da predstavljam Lijepo Našo,« je za 24sata povedala Zadravec.

Razkrila je tudi, v katerih kategorijah tekmuje.

45 minut na dan

»Tekmovanje bo trajalo dva meseca. Po 10 moških in 10 žensk bo. Nahajali se bomo v hiši, snemali nas bodo ves čas, 24 ur, in ljudje si bodo lahko ogledali predstavo. Nekako kot Big Brother. Kategorije, v katerih se bomo pomerili, so zapeljevanje, masaža, masaža erogenih con, predigra, oralni seks, penetracija, vzdržljivost, videz, poziranje, kreativnost ...« je povedla.

»Vsi tekmovalci bodo tekmovali v vseh kategorijah, vsak dan v eni od kategorij. Tekmovanje bo trajalo 45 minut na dan. Vsak tekmovalec izbere osebo, s katero želi ta dan nastopati v kategoriji. Torej ne bomo imeli stalnega partnerja, ampak bom izbrala tistega, za katerega se mi zdi, da bo dober v določeni kategoriji.«

Kakšen je sistem točkovanja?

»Pet sodnikov bo ocenilo vse. Glasovalo bo tudi občinstvo na isti strani, kjer bo prikazano tekmovanje – swedishsexfederation.com. Ob koncu tedna izpadejo tisti z najmanj točkami.«

Ali obstaja denarna nagrada?

»Za prva tri mesta je bogat nagradni sklad, točnih zneskov pa še ne morem povedati. Najboljši bodo prejeli tudi medalje. Kot sem rekla, imajo Švedi seks za šport ... Tudi zmagovalec tekmovanja gre neposredno na svetovno prvenstvo. Datum tega tekmovanja pa bo določen naknadno,« pojasnjuje Marija, poroča medjimurski.hr.