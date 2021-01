Evropska komisija: dobre novice o dobavi cepiva

Britansko-švedsko podjetje AstraZeneca bo Evropski uniji v prvem letošnjem četrtletju dobavilo 40 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, je nocoj na Twitterju sporočila predsednica Evropske komisije. Podjetje pa bo razširilo tudi svoje proizvodne zmogljivosti cepiva v Evropi.AstraZeneca bo v prvem četrtletju v primerjavi s ponudbo iz prejšnjega tedna dobavila dodatnih devet milijonov odmerkov cepiva, skupaj 40 milijonov odmerkov. Distribucijo pa bo začela en teden prej, kot je bilo načrtovano, je von der Leynova sporočila po virtualnem srečanju z izvršnimi direktorji farmacevtskih podjetij, s katerimi je EU sklenila pogodbe o dobavi cepiv.Prejšnji teden je AstraZeneca napovedala, da bo v prvem četrtletju uniji dobavila 31 milijonov namesto dogovorjenih 80 milijonov odmerkov cepiva, navaja nemška tiskovna agencija dpa.Unija se je z AstraZeneco dogovorila za skupaj 400 milijonov odmerkov cepiva. Potem ko je podjetje napovedalo, da bo v prvem četrtletju tega leta uniji dobavilo precej manj odmerkov, ki so za to obdobje predvideni po pogodbi, se je med EU in družbo razvnel oster spor. Komisija je pripravila tudi mehanizem, ki omogoča prepoved izvoza cepiv, če podjetje ne izpolni obveznosti do unije.