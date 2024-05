Eno uro čakali nad prepadom: mnogi povsem neprimerno oblečeni in obuti

Mount Everest ni edina gora, na vrh katere se zadnja leta vijejo dolge kolone pohodnikov, podobnemu prizoru so bili pred dnevi priča tudi na kitajski gori Yandang. Tam je na ozki polici sredi stene obtičalo na desetine plezalcev, po posnetkih, ki so zakrožili po družbenih medijih, so bili mnogi povsem neprimerno oblečeni in obuti, gre torej sklepati, da tudi neizkušeni, na srečo so jim upravljavci ferate priskrbeli vsaj čelade in drugo zaščitno opremo.

Če je med temi ljudmi kdo, ki ga je strah višine, gotovo poti ni nadaljeval s suhimi hlačami.

Več kot eno uro so pustolovščine željni tako stali nad prepadom in se držali za vrv ter čakali, da se vrsta pomakne naprej, kaj natanko je povzročilo zastoj, ni znano, mnogi, ki so posnetke komentirali na družbenih omrežjih, so sklepali, da niso vsi vedeli, v kaj se spuščajo, ob pogledu navzdol jih je premagal strah in potrebovali so nekaj časa, da se zberejo.

»To je grozljivo! Če je med temi ljudmi kdo, ki ga je kot mene strah višine, gotovo poti ni nadaljeval s suhimi hlačami,« je fotografijo čakajočih pohodnikov komentirala zgrožena Kitajka. Da so podcenili število ljudi, ki si želijo splezati na omenjeno goro, so priznali v društvu, ki upravlja ferato, ki vodi na vrh, ter za nastalo situacijo prevzeli vsaj del odgovornosti. »Nismo se zavedali, da bo prišlo toliko ljudi, nanje nismo bili pripravljeni, in ker na spletni strani ni določeno maksimalno število razpoložljivih vstopnic, so jih lahko kupili vsi, zaradi vsega tega pa so stranke nato obtičale v steni,« so sporočili.

Prvi teden v maju so na Kitajskem sicer počitnice in mnogi čas izkoristijo za izlete po deželi, zaradi česar prihaja do hudih prometnih zastojev, restavracije in vse večje znamenitosti pa so povsem zasedene že tedne vnaprej.