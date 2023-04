Elon Musk novinarju BBC: Lažete! Lagali ste o maskah in cepivu (VIDEO)

Intervju BBC-jevega novinarja Jamesa Claytona z Elonom Muskom ni šel ravno po pričakovanjih novinarja in televizijske mreže. Izsek njunega pogovora, ko je novinar začel Muska spraševati o sovražnem govoru na Twitterju in širjenju neresnic v povezavi s covidom, je postal pravi hit na spletu. Musk je namreč mojstrsko preusmeril pogovor in novinarja spravil v nezavidljiv položaj.

Novinar je Muska vprašal, ali se mu ne zdi, da daje na Twitterju prednost svobodi govora pred širjenjem neresnic in sovražnim govorom. »Kdo je tisti, ki bo rekel, da je nekaj neresnica? Je to BBC,« je Musk vprašal novinarja. »To me resno sprašujete,« ga je vprašal novinar in se čudil Musku.

Lastnik Twitterja je nato nadaljeval, da je to, kar je za nekoga neresnica, za drugega informacija in vprašal, kdo je tisti, ki določa, kaj je resnica. »BBC ima čas, da spolira informacije, ki so neresnične,« je dodal Musk in vprašal, ali se strinja z njim. Novinar mu je odvrnil, da se strinja, da je BBC kdaj poročal o čem, kar se je kasneje izkazalo, da ni resnično.

Novinar je izpostavil sovražni govor na Twitterju in dejal, da opaža porast sovražnega govora na tem družabnem omrežju. »O kakšnem sovražnem govoru govorite? Uporabljate Twitter? Vidite porast sovražnega govora? Lahko izpostavite kakšen primer? Ne? Niste sposobni navesti enega primera? Mislim, da lažete,« je dejal milijarder. »Prosim za en primer, vi pa ne morete navesti enega primera. Gospod, pojma nimate, o čem govorite. Ne morete izpostaviti niti enega primera sovražnega govora? Niti enega primera, čeprav trdite, da je sovražni govor v porastu? To je laž, lažete,« je dejal Musk in pusti novinarja odprtih ust.

V nadaljevanju se je Musk dotaknil delovanja televizijske mreže BBC, novinar pa je skušal ubraniti njihovo čast. »BBC je bil vedno neodvisen. Financira nas britanska javnost,« je dejal. Musk je BBC še obtožil prikrivanja informacij o cepljenju in za širjenje dezinformacij o maskah.

Reakcije na Muskov intervju z novinarjem so bile burne, mnogi pa so se strinjali, da novinar enostavno ni bil kos nalogi in ni bil dorasel Elonu Musku. »Uničil ga je,« se je glasil eden izmed komentarjev.

Celoten intervju si lahko ogledate v posnetku spodaj.