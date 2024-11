Elon Musk bi ukinil FBI in ministrstvo za šolstvo

Elon Musk in Vivek Ramaswamy, ki jima je novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump namenil mesti v službi za vladno učinkovitost, že snujeta načrte, kako vlado narediti bolj učinkovito.

Med prvimi ukrepi bo seveda poenostavitev in zmanjšanje birokracije, nameravata pa tudi občutno oklestiti število vladnih služb, ministrstev in drugih ustanov. Kot je Musk dejal v četrtek, bi jih bilo 99 več kot dovolj, a je nato številko še nekoliko zmanjšal, ko je ugotovil, da je samo tistih, katerih naziv se začne na črko u, preko 80.

Vse lepo in prav, tudi Američani bi radi videli, da se za delovanje vlade in drugih ustanov porabi manj davkoplačevalskega denarja, so se pa mnogi zgrozili, ko so videli, katere gredo ustanovitelju Tesle in nekdanjemu predsedniškemu kandidatu najbolj v nos.

Konec FBI-ja?

Med prvimi, ki bi jih dvojica za vladno učinkovitost ukinila, so denimo zvezni preiskovalni urad (FBI), pa ministrstvo za šolstvo, zvezni urad za alkohol, tobak in orožje in davčno službo. Da bi samo v Ameriških zveznih rezervah (FED) število zaposlenih zmanjšal za 90 odstotkov, pa je Ramaswamy dejal že med predsedniško kampanjo.

Ob pogledu na seznam se zato mnogi sprašujejo, kam to pelje. »Elon Musk nima težav z odpuščanjem zaposlenih, temu smo bili priča, ko je prevzel X, očitno pa mu je tudi malo mar za njihovo izobrazbo. Naš šolski sistem je že tako katastrofalen, ob pa bi povsem ukinil ministrstvo za šolstvo. Če k temu prištejemo še ukinitev preiskovalnega urada in davčne službe, smo na poti v korupcijo,« je na družabnem omrežju zapisal obupani Američan, ki je priznal, da je volil za Trumpa, saj je verjel, da bo držal obljubo in delavskemu razredu pomagal do boljšega jutri, zdaj pa se vedno bolj dozdeva, da temu ne bo tako.