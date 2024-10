Eksplozija v Bejrutu! Strah pred tretjo svetovno vojno narašča, Izrael bombardira bolnišnice

V četrtek pozno zvečer je libanonska tiskovna agencija poročala o več kot desetih letalskih napadih, ki so prizadeli območje. Izrael je že prej izdal ukaz za evakuacijo mest in vasi na jugu Libanona, ki so severno od območja, ki ga je leta 2006 po vojni določil OZN, piše britanski Mirror.

V skladu z navodili je Izrael odredil evakuacije iz Nabatieha, regionalnega središča, ter drugih krajev nad reko Litani, ki je meja ozemlja, določena s strani varnostnega sveta OZN po konfliktu pred 17 leti; resolucija, za katero obe strani trdita, da je bila prekršena.

Svetovna zdravstvena organizacija je v zadnjih 24 urah potrdila smrt 28 zdravstvenih delavcev v Libanonu. Medtem je bilo v južnem delu države zaprtih več kot trideset zdravstvenih ustanov, delno ali v celoti pa so evakuirali pet bejrutskih bolnišnic.

Izraelski napadi na zdravstvene ustanove in osebje nasprotujejo mednarodnim normam in sporazumom, je dejal vodja libanonskega ministrstva za zdravje Firas Abiad.

»To je vojni zločin, o tem ni dvoma,« je dejal Abiad. »Mednarodni zakoni so jasni pri zaščiti teh ljudi – mislim, reševalcev. Kdo je Izraelu dal pravico, da je sodnik in rabelj hkrati?«

Izrael napadel med evakuacijo ranjencev

Libanonski Rdeči križ je poročal, da je izraelski napad poškodoval štiri njihove reševalce in ubil libanonskega vojaka, medtem ko so evakuirali ranjene z juga. Konvoj, ki so ga spremljale libanonske čete in je bil blizu vasi Tajbeh, je bil v četrtek tarča kljub dogovoru z mirovnimi enotami OZN.

Poročilo libanonskega ministrstva za zdravje pravi, da je bilo najmanj devet ljudi ubitih v izraelskem napadu na središče Bejruta. Ministrstvo trenutno izvaja teste DNK, da bi identificirali druge žrtve.

Jordanija: shod v podporo Libanonu in Palestini. FOTO: Alaa Al Sukhni Reuters

Sedem reševalcev in zdravstvenih delavcev iz Hezbolahove zdravstvene enote naj bi bilo ubitih v napadu na njihov urad. Ministrstvo za zdravje je potrdilo, da je bilo v četrtkovem napadu ranjenih še 14 drugih.

Pred napadom je ministrstvo poročalo, da je bilo v sredinih izraelskih napadih po Libanonu ubitih 55 ljudi in ranjenih 156. Nedavni napad je bil precej blizu osrednjega dela Bejruta, v bližini sedeža Združenih narodov, predsednikove pisarne in parlamenta.

Pred napadom ni bilo opozorila

To je bil že drugi letalski napad na središče Bejruta ta teden in drugi neposredni napad na zdravstveno ustanovo v 24 urah. Izrael pred napadom ni izdal opozorila.

Prebivalci so po napadu v Bejrutu poročali o vonju po žveplu, zaradi česar je libanonska državna tiskovna agencija obtožila Izrael, da je uporabil fosforne bombe, čeprav za to niso predložili dokazov.

Dim nad Bejrutom po napadu Izraela. FOTO: - Afp

Organizacije za človekove pravice so Izrael že prej obtožile uporabe belih fosfornih granat v mestih in vaseh na jugu Libanona.

Čeprav ima Hezbolah močno oboroženo krilo z več tisoč borci, si prizadeva tudi za politično delovanje in upravlja mrežo civilnih dobrodelnih organizacij.

Izrael se zračno osredotoča predvsem na južni in vzhodni del Libanona ter na južna predmestja Bejruta, ki so znana kot oporišča Hezbolaha. Kljub temu je izraelsko bombardiranje prizadelo celotno državo in zahtevalo številna življenja civilistov.

Južna predmestja Bejruta, ki jih obvladuje Hezbolah, so bila deležna intenzivnega obstreljevanja ponoči, tamkajšnje prebivalce je Izrael prej opozoril, naj se umaknejo.

Hkrati napadli še Gazo, mrtvih več otrok

Sočasno z napadom na Hezbolah v Libanonu je Izrael izvedel letalske napade tudi v Gazi, pri čemer so umrli številni civilisti, med njimi tudi otroci.

Izraelske obrambne sile so potrdile izgubo osmih vojakov v spopadih na jugu Libanona. V ostrem opozorilu Izraelu je iranski odposlanec pri OZN napovedal, da je Iran v torek izstrelil skoraj 200 raket kot neposredni odgovor na izraelsko agresijo. Izraelski predstavnik je to obsodil kot »neprimerljivo dejanje agresije«.

Ljudje bežijo pred izraelskimi napadi iz Libanona v Sirijo. FOTO: Hassan Jarrah Afp

Izraelski premier Benjamin Netanjahu ostaja odločen v nameri po povračilnih ukrepih, medtem ko ameriški predsednik Joe Biden ne pričakuje takojšnjega izraelskega odgovora Iranu, s tem je zavrnil domneve, da bi ZDA podprle takšno povračilo.

Bežijo v Turčijo

Jug Turčije je v četrtek doživel množičen prihod beguncev. Ladja, polna več kot 300 potnikov, je izplula iz Tripolija v Libanonu in prispela v pristanišče Mersin na turški sredozemski obali, je potrdila turška tiskovna agencija IHA. Ladja Med Lines, namenjena prevozu tujih državljanov, je bila tretja tovrstna ladja, ki je v zadnjem času prispela v pristanišče Mersin. Od tam so potniki odšli v svoje domovine, je poročala agencija.

Izraelska vojska je v četrtek sporočila, da je napadla približno 200 Hezbolahovih položajev po Libanonu, vključno s skladišči orožja in opazovalnimi točkami. Poročali so, da je bilo v napadih ubitih najmanj 15 borcev Hezbolaha, čeprav to ni bilo neodvisno potrjeno.

Na tisoče ljudi je zapustilo svoje domove po opozorilu Izraela o evakuaciji iz približno 50 južnih vasi in mest.