Ekološka katastrofa: iz naftovoda izteklo okoli 44 ton goriva

Ruska družba Norilsk Nickel je danes sporočila, da je iz njihovega naftovoda v naravo izteklo okoli 44 ton goriva. Do nove ekološke katastrofe je prišlo nedaleč od sibirskega mesta Norilsk, kjer je že maja v občutljivo arktično okolje iztekla ogromna količina dizelskega goriva.

Naftovod so zaprli in prizadevajo si odstraniti razlito gorivo.

Kot so zatrdili v družbi, ljudje niso ogroženi. Pristojne ruske oblasti so že začele preiskavo.



Gre za nov okoljski incident, povezan z družbo Norilsk Nickel. Iz njene termoelektrarne v Norilsku je namreč konec maja izteklo več kot 21.000 kubičnih metrov dizelskega goriva, to pa je končalo v reki Ambarnaji, ki se izteka v jezero Pjazino.



Do nesreče je prišlo, ker se je začela potapljati podporna struktura rezervoarja. Podporni stebri stojijo na permafrostu, ki pa se zaradi nadpovprečno visokih temperatur tali.



Oblasti so uvedle preiskavo nesreče in doslej aretirale več zaposlenih v termoelektrarni, med njimi direktorja Pavla Smirnova. Preiskovalci jih sumijo kršitve pravil za zaščito okolja. Če bodo obsojeni, jim grozi do pet let zapora.



Sredi junija so oblasti sporočile, da so končale čiščenje goriva s površine reke. Ob tem so opozorili, da bi lahko čiščenje celotnega območja trajalo leta.