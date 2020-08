Edinstven dogodek, kot nalašč za koronačas

V zahvalo vsem navtikom, ki skrbijo za otok in čistočo na njem, smo se nato domislili, da bi jim pripravili koncert.

Otoček Koludarac, ki se iz morja dviga tik pred vstopom v zaliv Luka Mali Lošinj, je vsak prvi konec tedna v avgustu že od leta 1999 prizorišče prav posebnega koncerta, ki mu do živega niso prišli niti covid-19 in ukrepi, povezani z njim.Gre namreč za navtični koncert, ki ga lahko obiščejo le plovila, obiskovalci pa v glasbi pihalnega orkestra uživajo vsak na svojem čolničku ali jadrnici, na varni razdalji in brez strahu, da bi od neznancev staknili okužbo. Na kopnem je prostor le za orkester, ki s pestrim repertoarjem največjih svetovnih uspešnic navdušuje staro in mlado, domačine in turiste. Še posebno so letos na svoj račun prišli Slovenci, saj jim je 30-članski orkester namenil venček najbolj prepoznavnih in priljubljenih narodno-zabavnih melodij s sončne strani Alp.Navdušenje je bilo ogromno, kako tudi ne, saj je otok Lošinj ena med Slovenci najbolj priljubljenih destinacij na Jadranu in tudi navtični koncert vsako leto obišče veliko jadralcev iz Slovenije. Vseh plovil se je letos v omenjeni zaliv nagnetlo kar okrog sto, kar je glede na okoliščine zavidljivo število, pravi umetniški vodja Pihalnega orkestra Josipa Kašmana z Malega Lošinja, ki ponosno pove, da so se prav oni pred mnogimi leti domislili koncepta tovrstnega koncerta.»Eden naših članov ima na Koludarcu hišo, tam smo se pogosto tudi družili. A ideja za koncert se je porodila nekoliko drugače. Ker je precej članov našega orkestra tudi jadralcev, so organizirali čistilno akcijo, da bi z obale otoka odstranili smeti in nesnago, ki jih je naplavilo morje. V zahvalo vsem navtikom, ki skrbijo za otok in čistočo na njem, smo se nato domislili, da bi jim pripravili koncert. V njihovem slogu, da lahko uživajo s svojih plovil, in zadeva se je prijela,« pojasni Mužić, ki je na čelu orkestra že 20 let, prav navtični koncert pa je eden njihovih največjih projektov, še toliko bolj letos, ko kulturnih in zabavnih prireditev tako rekoč ni.