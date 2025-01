Eboli podoben virus z 90-odstotno smrtnostjo terjal 9 novih žrtev

V Tanzaniji so potrdili devet smrtnih žrtev zaradi smrtonosnega virusa Marburg, so sporočili iz tamkajšnje zdravstvene agencije. Virus, ki povzroča tako imenovano »bolezen krvavečih oči«, ima kar 90-odstotno smrtnost, zaradi česar Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja na njegov pandemični potencial.

Po uradnih podatkih je bilo od začetka izbruha v regiji Kagera, ki leži na severozahodu države, pozitivnih deset ljudi, od katerih jih je devet umrlo. Kagera je s približno tremi milijoni prebivalcev povezana z glavno prestolnico Dar es Salaam, ki ima mednarodno letališče, kar je sprožilo strah pred širjenjem virusa prek mednarodnega letalskega prometa.

V stiku z okuženimi

Po besedah Ngashija Ngonga iz afriškega Centra za nadzor bolezni (CDC) oblasti trenutno spremljajo 281 oseb, ki so bile v stiku z okuženimi. »Na terenu imamo ekipe, ki sodelujejo z WHO in drugimi partnerji,« je poudaril Ngongo.

WHO je opozorila, da kljub visoki smrtnosti in pomanjkanju zdravljenja ali cepiva izbruhi virusa Marburg ob ustreznem odzivu lahko ostanejo omejeni. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal: »Zdaj je čas za sodelovanje, ne za omejitve.«

Kaj je virus Marburg?

Marburg, sorodnik bolj znanega virusa ebole, je filovirus, ki povzroča hemoragično mrzlico. Prvič so ga odkrili leta 1967 v laboratoriju v Marburgu v Nemčiji, ko so se delavci okužili ob stiku z afriškimi »zelenimi« opicami. Virus se na človeka običajno prenese prek okuženih živali, zlasti netopirjev, in se nato širi prek stikov z okuženimi telesnimi tekočinami.

Prvič so ga odkrili leta 1967 v laboratoriju v Marburgu v Nemčiji, ko so se delavci okužili ob stiku z afriškimi »zelenimi« opicami. Simbolična fotografija. FOTO: Robbie Ross Getty Images/istockphoto

Simptomi se na začetku kažejo podobno kot pri gripi, vključno z vročino, bolečinami v mišicah in mrzlico. V kasnejših fazah pa lahko bolniki začnejo krvaveti iz oči, nosu in dlesni, kar pogosto vodi v smrt.

Pretekli izbruhi

Marburg se je do zdaj pojavil le v omejenih izbruhih, predvsem v Afriki. Leta 2023 je v sosednji Ruandi izbruh trajal tri mesece in zahteval 15 življenj. Po mnenju strokovnjakov pa dolga inkubacijska doba, ki traja od pet do 15 dni, omogoča, da okuženi potujejo, preden razvijejo simptome, kar pomeni, da bi virus lahko dosegel tudi druge dele sveta.