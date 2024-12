Uradni Kremelj je sporočil, da so odnosi z ZDA tako konfliktni, da bi se morali ruski državljani vzdržati potovanj v ZDA, Kanado in nekatere države EU med prihajajočimi prazniki, in dejal, da obstaja nevarnost, da bodo ameriške oblasti lovile ruske državljane.

Maria Zaharova, tiskovna predstavnica ministrstva za zunanje zadeve, je poudarila, da so odnosi z ZDA zelo zaostreni: »V kontekstu zaostrenih konfrontacij v rusko-ameriških odnosih, ki so zaradi Washingtona vse bolj majavi in ​​na robu razpada, potovanja v ZDA, bodisi iz zasebnih razlogov ali nujnosti, pomenijo resno tveganje,« in Ruse pozvala, naj se med počitnicami vzdržijo potovanj v ZDA in Kanado, z nekaj izjemami pa tudi v članice EU.

Tako ruski kot ameriški diplomati trdijo, da so odnosi med državama zaradi vojne v Ukrajini slabši kot kadar koli po kubanski raketni krizi leta 1962.

Poslabšanje odnosov je doseglo vrhunec prejšnji mesec, potem ko je Ukrajina začela uporabljati ameriške in britanske rakete za napade na rusko ozemlje, Rusija pa je znižala prag za uporabo jedrskega orožja.

Tako Moskva kot Washington drug drugega obtožujeta pridržanja svojih državljanov na podlagi lažnih in neutemeljenih obtožb.