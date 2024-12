Vojaška analitika zelo resno o tretji svetovni vojni: »Izbruhnila bo ali na Baltiku ali na Balkanu«

Ker se svet spopada z vedno več krizami, nekaterimi na videz nepovezanimi in nekaterimi povsem očitno povezanimi, je čas, da se vprašamo, kako bi nadaljnja eskalacija vseh teh konfliktov vodila v tretjo svetovno vojno in kako bi se ta razpletla. Newsweek se je tako pogovarjal z več vojaškimi strokovnjaki, ki so identificirali glavne svetovne krize in akterje, ki bi lahko sprožili in vodili takšno vojno.

»Rusija se pripravlja na vojno z Zahodom«

Evropski narodi se trenutno večinoma pripravljajo na potencialni konflikt z Rusijo, ki je lahko popolna vojna, vendar je možen bolj verjeten, manj očiten scenarij z uporabo dobro uveljavljenih tehnik, namenjenih spodkopavanju stabilnosti med državami članicami.

»Rusija se pripravlja na vojno z Zahodom,« je konec novembra odkrito dejal Bruno Kahl, vodja nemške zvezne obveščevalne službe.

Upokojeni kontraadmiral Mark Montgomery in nekdanji vršilec dolžnosti obrambnega ministra James Anderson sta dejala, da bo vsaka večja vojna skoraj zagotovo posledica napetosti med petimi glavnimi akterji: Rusijo, Kitajsko, Severno Korejo, Iranom in ZDA. Kako se bo to odvilo, je odvisno od številnih dejavnikov, na primer od tega, kje se konflikt začne in kaj je sprožilec, kar bi oblikovalo, kako se bodo vsi glavni akterji in zavezniki odzvali na tisto, kar bo iskra konflikta.

Kaj bi lahko povzročilo tretjo svetovno vojno?

Anderson izpostavlja Baltik ali Poljsko kot potencialna žarišča, ki bi jih Rusija lahko zanetila z Natom, kar bi pravzaprav bil podaljšek vojne v Ukrajini, ki bi postala prava svetovna vojna.

Bližnji vzhod je v kaosu vse od 7. oktobra 2023 in vojne Izraela z iranskima posrednikoma Hamasom in Hezbolahom, ki je pred dnevi povzročila padec 50-letnega režima družine Asad v Siriji. A kljub vsemu Anderson meni, da Izrael ne bo naredil korakov, ki bi povzročili širši konflikt v tej regiji. Verjame tudi v modrost tajvanskega vodstva, ki zagotovo ne bo prenagljeno razglasilo neodvisnosti, kar bi za Kitajsko pomenilo prestop rdeče črte.

Montgomery na drugi strani vidi Rusijo kot glavno, ki bi lahko povzročila vojno širšega obsega, ker je vpletena tudi v manjše konflikte v Gruziji in Srbiji.

Indopacifiški scenarij V smislu scenarijev za vojno, ki vključujejo Tajvan, bi bila Japonska skoraj zagotovo vpletena do neke mere, saj imajo ZDA tam vojaške baze. Avstralija je nakazala, da bi verjetno podprla Združene države, če bi Kitajska napadla Tajvan. Tudi Filipine bi lahko pritegnili v določeni vlogi, če bi Kitajci ciljali na to ameriško zaveznico. Tako bi lahko prišlo do stopnjevanja napetosti z Japonsko, ker bi Pjongjang lahko napadel tamkajšnje ameriške baze.

»Putin premika meje s Srbijo ... ter Bosanci in Republiko srbsko, s čimer močno zaostruje tamkajšnji konflikt. Ostro se je odzval tudi na razmere v Gruziji in sili tamkajšnjo vladajočo stranko, da se vse bolj odreka povezanosti z EU,« je dejal Montgomery.

Bodo ZDA razglasile mobilizacijo za tretjo svetovno vojno?

»Če pride do dolgotrajnega konflikta na svetovni ravni, menim, da bo mobilizacija verjetno ponovno uvedena,« je dejal Anderson in poudaril dolgotrajno naravo konflikta za uvedbo nove mobilizacije, kar pomeni konflikt, ki traja več mesecev ali let.

Montgomery poudarja, da bo do mobilizacije prišlo le v dolgotrajnem konfliktu, ki traja več let. »Če nekaj traja dve, tri, štiri leta, potem da, če pa je leto ali manj, potem menim, da mobilizacija ni rešitev.«