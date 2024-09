Odprlo se bo nebo: Arso za celotno državo izdal oranžno opozorilo

Agencija za okolje (Arso) je oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin za četrtek razširila na vso Slovenijo. Opozorilo za celotno državo velja do petka zjutraj, ko oranžno opozorilo ostaja za vzhodno polovico države. Opozarjajo na možnost neviht z močnimi nalivi in sunki vetra ter poplavljanje hudourniških vodotokov.

Plohe in nevihte se bodo začele pojavljati danes proti večeru. Ponoči se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne bo zapihal okrepljen severni veter, zvečer pa na Primorskem burja, napovedujejo na Arsu.

Do petka zjutraj lahko v zahodni polovici Slovenije pade od 90 do 140, drugod od 50 do 90 litrov dežja na kvadratni meter. Ob nalivih bodo sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod, predvsem v osrednji in severni Sloveniji.

Možne so poplave hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti na Vipavskem, na območju Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja in na Gorenjskem, dopoldne in čez dan pa tudi v osrednji in severni Sloveniji.

Občutno se bo ohladilo, meja sneženja pa se bo v noči na petek ponekod spustila na 1400 metrov. V petek popoldne bodo padavine oslabele in ponehale v večini Slovenije, razen na severovzhodu Slovenije, še napovedujejo na Arsu.