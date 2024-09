Saj ni res, pa je: danes še vroče, v petek pa že prvi sneg

Če ste upali, da bomo še nekaj časa uživali v lepem in vročem vremenu, se motite. Prihaja drastična ohladitev, meteorologi pa napovedujejo celo prve snežinke.

Danes bo še dokaj sončno, popoldne so možne kakšne plohe. Danes bodo dnevne temperature od 20 do 24 stopinj, ponoči pa se bo pooblačilo. »Nastale bodo posamezne plohe. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 12, na Primorskem okoli 16 °C. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Proti večeru bo na severozahodu nastala kakšna ploha. Več jasnine bo na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, ob morju okoli 26 °C,« napovedujejo meteorologi.

Vremenska slika kaže, da je nad Severnim morjem ciklon z vremensko fronto, ki se od severozahoda bliža Alpam. V višinah od severa k nam doteka prehodno bolj suh in nekoliko hladnejši zrak. V četrtek pa bodo ponekod nastajali močnejši nalivi. »Popoldne bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo v noči na petek ponekod na severu države spustila do nadmorske višine okoli 1500 m. V petek bo sprva oblačno in deževno. Padavine bodo čez dan slabele in proti večeru povečini ponehale. Hladno bo,« so dodali