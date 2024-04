Dramatični prizori iz bogataškega raja, ljudje ostajajo brez hrane in vode (FOTO)

Turisti, ki so obtičali na letališčih v Dubaju, so povedali, da so obupano iskali hrano, medtem ko jim je zmanjkovalo vode zaradi močnih poplav, ki so jih povzročile deževje in nevihte.

V torek je bilo odpovedanih skoraj 50 poletov, o čemer smo že poročali, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki luksuznih avtomobilov, ki plavajo v hudournikih vode, in nakupovalnih središč, ki jih je začela polniti voda.

Luksuzni avtomobili plavajo v hudournikih vode. FOTO: Giuseppe Cacace Afp

Nebo je postalo popolnoma črno in apokaliptično. FOTO: Amr Alfiky Reuters

Oblasti so izdale opozorila državljanom, naj ostanejo doma, vendar se zdi, da so pozabile na potnike na letališčih, ki pravijo, da čakajo več ur brez kakršnih koli informacij. Ob okencih so se zbrale ogromne množice, skupine so protestno ploskale in žvižgale.

Po podatkih spletnega mesta za sledenje letov Flight Aware je imelo 150 letov, ki naj bi zapustili dubajsko mednarodno letališče, zamudo, 120 pa jih je bilo odpovedanih. Emirates, vodilni dubajski letalski prevoznik, je napovedal prekinitev storitev do četrtka zjutraj.

»Trenutno se soočamo s precejšnjimi motnjami zaradi vremena in nenehno sodelujemo z našimi ekipami za odzivanje na nujne primere, da bi čim prej obnovili normalno delovanje,« je mednarodno letališče Dubaj sporočilo na družbenem omrežju X v sredo.

Danes so sporočili, da lete ponovno izvajajo s terminala 1, pri čemer so opozorili, da je potovanje možno le s potrjenimi rezervacijami, saj še vedno prihaja do odpovedi in zamud letov.

Popotniki so preživeli le v »brezcarinskih« trgovinah - kjer so izdelki oproščeni lokalnih ali državnih davkov in dajatev, pod pogojem, da jih kupijo turisti, ki bodo nato plačali carine in davke v ciljni državi.

James in Elizabeth Devine iz Cambridgea sta s šestmesečnim sinom obtičala na napačnem letališču, potem ko je bil njun let s poroke v Sydneyju preusmerjen. Pristala sta na letališču Dubai World Central, več kot 80 kilometrov od predvidenega cilja, dubajskega mednarodnega letališča.

»Restavracije so zaprte, hrano imamo samo iz 'duty free' trgovin, tako da hrane za dojenčke in majhne otroke ni. Tudi plenic ni, zato jih delimo z drugimi potniki, ki jih prav tako potrebujejo,« je povedal James.

Ker ves čas prihajajo novi potniki, James ocenjuje, da je trenutno na letališču na stotine, če ne na tisoče ljudi. Čakali so 13 ur, medtem ko se je zaradi pomanjkanja hrane in vode počasi dvigovala panika.

Margaret in Derek McArthur, starejši par iz Monifietha na Škotskem, naj bi v sredo odpotovala iz Dubaja v Tokio. Na vkrcanje so prispeli ob 6. uri zjutraj, vendar 13 ur kasneje še vedno niso imeli nadomestnega leta ali objekta, kjer bi lahko prespali.

»Nimamo hrane, do zdaj smo pili samo kavo. Nujno potrebujemo nekaj za jesti, nismo dobili nobenega kupona in ne vemo, kaj se dogaja,« je rekla Margaret.

Matt Weir, ki že deset let živi v Dubaju, se je spomnil 'velikega zloveščega oblaka', ki se je v torek popoldne pojavil na nebu.

»Nebo je postalo popolnoma črno in apokaliptično, videl sem prihajajočo nevihto. Dubaj je ostal pod vodo, na tisoče hiš je bilo popolnoma poplavljenih,« je dejal Weir.

Vse je pod vodo. FOTO: Amr Alfiky Reuters

V torek so v Združenih arabskih emiratih zabeležili največjo količino padavin od začetka merjenja pred 75 leti. Dež tam ni običajen, vendar se občasno pojavi v hladnejših zimskih mesecih. Zaradi tega številne ceste nimajo odvodnjavanja v primeru poplav, vojska in policija pa sta evakuirali državljane v najbolj prizadeti severni provinci Ash Sharqiyah, poroča Jutranji list.